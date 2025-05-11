網傳蔣萬安重大宣示謠言不見警處理 他問比不上陳其邁？

雙北世壯運周六登場，開幕倒數，網路瘋傳謠言指「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」。國民黨台北市議員徐弘庭今在臉書貼文， 要大家一起睜大眼睛，看看這個造謠案件會怎麼處理。

監察院長陳菊住院逾4個月，先前有待業陳姓女碩士在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄醫學大學附設醫院第一時間指「不是事實」，警方火速4小時內通知陳女到案，依社維法函送裁處。

不過世壯運倒數，網路也出現抹紅市長蔣萬安的謠言，徐弘庭今在臉書貼文說，是台北市長蔣萬安比不上高雄市長陳其邁？還是台北市警察局比不上高雄市警察局？還是所有人都比不上陳菊？ 大家一起睜大眼睛看看這個造謠案件會怎麼處理。

徐說，現在是2025年5月11日下午15時23分，台北市政府及市長蔣萬安被造謠汙衊已經超過5個小時，這不禁又讓他想起，當之前有人在網路上發「陳菊走了？」這個疑問句，在沒有報案情況下，高雄市警察局4小時之內，展現高效率主動出擊追蹤到案。相較之下，馬上要舉辦的世壯運，及蔣萬安遭到如此直接肯定句的造謠汙衊，北市警察局不知道在做什麼？

徐弘庭提到，這更讓他想到，上星期質詢時，他拿自身在比特犬案件中被造謠的事件為例詢問警察局長，為什麼跟陳菊的處理速度差那麼多，結果他很認真說這是專業度跟積極度的差別，￼如今市府與市長都遭誣衊，不知道台北市警察局的專業跟積極度在哪裡？一個政府的警察系統處理案件雙標至此，實在悲哀。

對於網路瘋傳的這則謠言，世壯運執委位發言人郭音蘭澄清說，本屆賽會依據國際壯年運動總會（IMGA）相關規範，訂有賽會儀軌，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎大家進場為選手加油喝采。

執委會進一步說明，觀眾席攜帶各國國旗須配合現場規範，旗幟尺寸及內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題，現場也將有工作人員協助引導。