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網瘋傳世壯運國旗謠言 北市議員將檢舉要求比照陳菊案傳小編

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
現在網路瘋傳謠言指「世壯運不能舉青天白日旗，但可以舉五星旗？」世壯運執委會今天急澄清謠言，表示世壯運一切依國際奧會模式。引用自侯漢廷臉書
現在網路瘋傳謠言指「世壯運不能舉青天白日旗，但可以舉五星旗？」世壯運執委會今天急澄清謠言，表示世壯運一切依國際奧會模式。引用自侯漢廷臉書

雙北世壯運周六登場，不過開幕倒數，現在網路瘋傳謠言指「世壯運不能舉青天白日旗，但可以舉五星旗？」世壯運執委會今天急澄清謠言，表示世壯運一切依國際奧會模式。意即觀眾席是可以揮舞青天白日滿地紅國旗

台北市議員侯漢廷今天也在臉書要大家「幫高調！幫轉傳！」侯表示，青鳥不懂奧運，轟只會奧步，看不得台北主辦國際賽，現正大規模抹紅、造謠。並表示他會向台北市警局檢舉，公然對北市府造謠，影響公眾安寧，違反社會秩序維護法。請警方看能否比照陳菊一案，不用4小時，能否4天請到小編做筆錄。

世壯運執委位發言人郭音蘭表示，有社群粉專散布「世界壯年運動會禁止攜帶國旗」的不實訊息，世壯運執行委員會特此嚴正澄清：本屆賽會依據國際壯年運動總會（IMGA）相關規範，訂有賽會儀軌，僅在比賽與頒獎等正式儀式場域中不攜帶旗幟；觀眾席則無限制，歡迎大家進場為選手加油喝采。

執委會進一步說明，針對觀眾席攜帶各國國旗須配合現場規範，旗幟尺寸及內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題，現場也將有工作人員協助引導。

執委會強調，賽會重點應回歸運動精神與選手表現，不樂見任何政治操作、語言扭曲或惡意抹黑，呼籲各界共同營造健康、友善的體育賽事環境。

北市府 國旗 運動

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