騎樓整平難「通行」又難「禁停」 民眾盼新北找出解方

新北市推動騎樓整平政策，盼打造高齡友善、無障礙通行環境，卻在實施過程中出現「做半套」亂象。不僅坡道整平後仍遭機車違停、空間被占，部分地點斜坡設計也讓長者行走難以穩定，輪椅族、行人與商家各有苦水，如何讓政策真正落地，成了市府接下來的重要考題。

住新店的43歲許姓婦人一語道破目前最大問題：「機車停在該處已經很占空間，不只輪椅族，行人要過都嫌窄，建議騎樓要禁停機車。」她認為，斜坡若無法保持淨空，無障礙設施就淪為擺設。

41歲陳姓男子會推年邁母親坐輪椅外出，他說，遇到被違停擋住坡道的狀況只能無奈繞道，「有時候推到前面才發現沒有斜坡，只好回頭繞過一排機車到人行道，若沒有人行道，與車爭道非常危險。」他希望市府能明確劃設禁停區，如果空間足夠的大型騎樓可以開放停車，但狹窄的騎樓真的不該開放。

54歲方姓男子提出另一種看法，建議將斜坡和樓梯位置互換，至少斜坡不會剛好被擋住。他坦言，騎樓違停問題不容易根治，「台灣就那麼小，要全面禁止不太可能，停車位一定不夠。」

也有民眾從安全角度提醒。36歲吳姓男子說，雨天時整面斜坡變得濕滑，「老人走會很危險，不能整條都做成斜坡。」

除了空間與安全問題，施工過程也遭遇瓶頸。有當地商家透露，部分騎樓至今仍未整平，可能是因整修期間恐影響生意，導致商家不同意動工。

針對外界批評，新北市工務局強調，騎樓整平是依市區道路條例規定辦理，整平後違停、執法由交通與警察單位處理。養工處也表示，未來新案將納入違停熱點與禁停需求共同規畫，不再只是「把地鋪平」。

另，鄰近的台北市從2002年起推動騎樓整平工程，初期以重要交通節點、醫院、商圈及觀光景點周邊為優先整平區域，逐步建構安全無障礙的人行通行空間，2017年開始，擴大推動範圍，整合私有基地內的騎樓及沿街面人行空間，展現「私地公用、公私協力」的政策精神。

北市建管處說，目前已累計完成約21萬公尺整平，未來將持續以每年至少2400公尺改善量為目標，持續打造台北成為行人友善與高齡友善的宜居城市。