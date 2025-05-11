推免費早療篩檢第五年 新北綠議員6/14辦第二場家長快報名

新北市議員張維倩長期關注幼兒發展議題，除疫情停辦外，已舉辦5年早期療育發展篩檢，結合專業治療師團隊，提供免費檢測與諮詢服務，今日在中和區錦和公共托育中心舉行，現場約有100名孩子及家長到場諮詢，預計6月14日在積穗國中舉辦第二場，歡迎0至6歲幼兒家長報名參加。

新北市2023年發展遲緩兒童需早期療育服務通報共5739人，較2022年明顯增加2574人。張維倩從2018年當選後每年提供早期療育發展篩檢，結合專業治療師團隊，提供免費檢測與諮詢，協助家長及早掌握孩子的發展狀況，也讓更多人認識早療的重要性，除疫情停辦外，現已舉辦第5年。

張維倩說，早期療育不應該被誤解為貼標籤，而是讓孩子被看見、被理解的一道光。每一個及早發現的行動，許多發展上的落差若能及早介入，就能幫助孩子在學習與生活中更有自信，減少日後的困難與壓力。

活動現場約有100名孩子、家長們，逐一參與評估與互動，專業團隊耐心引導，並針對語言、動作、認知等面向進行初步篩檢。許多家長表示，透過這樣的活動不僅能安心，更獲得許多實用的育兒建議。