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比單親家庭更棘手...教養觀念淡薄近10年「偽單親」增

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
內政部今年4月調查，全國戶籍單親家庭有70萬4798戶，以新北12萬9389戶（18.4%）最多。本報系資料照
內政部今年4月調查，全國戶籍單親家庭有70萬4798戶，以新北12萬9389戶（18.4%）最多。本報系資料照

內政部今年4月調查，全國戶籍單親家庭有70萬4798戶，以新北12萬9389戶（18.4%）最多，不過教育局近10年發現「偽單親」趨勢增加，意即父母並非實際照顧者，若實際照顧者不穩定，比單親更棘手，尤其疫後依賴網路明顯增長，學生支持轉往線上，實體人際更疏離，第一線輔導陷入難以介入困境。

教育局特教科長曹孝元說，失親兒是指突然失去雙親，或一方親人時，需要危機處理、輔導諮商介入，但因為離婚的單親家庭，兩者學生處遇就會不同，通常失親兒處遇較單親家庭更複雜。

教育局指出，如遇突然失親個案，比如父母車禍身亡，學校會通報輔導處、初步心理評估與危機處理，後續與學生一對一輔導，並了解孩子生活安排與照顧，在校則由導師、同儕陪伴，如需急難救助或心理資源，會轉介社會局或社工單位。

若是單親情況，比如單親媽媽需輪班，孩子缺乏照顧、或單親爸爸長期失業，有經濟困難，學校會依據情況，提供學習與課後支持、早午餐補助、團體輔導、協助申請低收入戶補助、急難救助等等，同時也會鼓勵家長參與學校舉辦的家長教育或支持團體，建立聯繫管道。

不過曹孝元提到，從2016年起開始發現，父母雖然健在且保持婚姻關係，但並非實際照顧者，或是父母教養觀念淡薄，導致有「偽單親、偽失親」趨勢增加，學校與家長建立溝通管道更難，甚至比單親更棘手，連輔管法上也出現實際照護者的名詞，凸顯社會趨勢轉變。

曹孝元表示，學校面對「偽單親、失親」的孩子，通常會向實際照顧者建立連結，若遇上無心的實際照顧者，輔導資源就會介入。目前課後照顧上，學校有課後班或社區宗教團體有愛媽幫忙較無虞，但孩子進入國小高年級、國中階段時，學生不願進入社區支持系統、課後班時，情況較難掌握，且疫後網路影響更顯著，學生支持轉往線上，實體人際更疏離，學校輔導也陷入難以介入困境。

教育局 父母 網路

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