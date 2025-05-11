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北市社宅雲APP宣傳世壯運鬧烏龍 議員籲市府快上緊發條

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供
民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供

世壯運開幕在即，雙北市政府也加緊宣傳，民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，還有民眾誤以為有賽馬項目，讓人啼笑皆非，呼籲蔣市府團隊應上緊發條，讓民眾對世壯運有感。

洪婉臻指出，市府利用各種市府app、網頁曝光世壯運相關訊息，但卻有民眾發現9日社宅雲app更新一則「世壯運賽前、賽中建議跑馬」的公告，標題卻讓人摸不著頭緒，更因「跑馬」用語意思同賽馬還讓人誤會世壯運還有賽馬項目。

洪婉臻指出，點進公告發現，內文是北市住都中心建議管理單位，利用社宅app宣傳與社宅內螢幕播放跑馬燈，內容詳述不同主題，可公告的時間，還標註「可從現在跑到某日」、「更換A版、B版」等細節，明顯不是公告內容，而是宣傳提醒事項。

洪婉臻說，世壯運開幕在即，很多市民無感甚至不知有舉辦世壯運，北市府卻不知檢討，還私下抱怨新北市政府宣傳做太好讓北市難堪，她呼籲，世壯運即將登場最後抱佛腳階段，市府團隊應上緊發條，勿再犯低級錯誤，讓北市淪為笑柄。

民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供
民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供
民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供
民進黨北市議員洪婉臻爆料，9日北市社宅雲APP對社宅住戶通告鬧烏龍，某社宅管理中心誤把住都中心宣傳建議與時間照貼上傳系統，並發出公告「世壯運賽前賽中建議跑馬」，議員直言距離開幕進入倒數階段，市府應上緊發條。圖／議員洪婉臻提供

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