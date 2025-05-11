北市永康商圈漫步區 蔣萬安邀母親節帶媽咪逛街

今天是母親節，也是台北市永康街試辦假日漫步區第二天，台北市長蔣萬安在臉書發表文章，歡迎大家到永康街，牽著媽咪的手，一起逛街、漫步、聊聊天。

台北市政府交通局自5月10日至6月10日試辦「永康街人本城市漫步區」，每個週末下午2時到晚上8時，除領有通行證的住戶、緊急及運輸等需求的車輛，禁止一般車輛進入，讓遊客、民眾享受人本交通。

今天是試辦第二天，蔣萬安在臉書貼文表示，這個週末，台北永康街很不一樣，並呼籲母親節帶媽咪漫步永康街，牽著媽咪的手，一起逛街、漫步、聊聊天。

蔣萬安說，曾在紐約、東京見證過成功的人行空間，台北市也在改變中，市府團隊費時幾個月，規劃交通、跟地方溝通，搭配發放通行證減少對居民的影響，並串連商圈維護環境整潔，期望讓民眾享受人本友善街道。

另方面，根據台北市交通局資料，除昨天已搭配母親節舉辦「愛在永康 永抱媽咪」活動，後續還會有二手市集、音樂演出、街頭電影院等節目，邀請旅客搭乘大眾運輸前來享受悠閒假日。