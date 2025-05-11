騎樓整平做半套輪椅族通行困難 新北民代籲改善

新北市力推騎樓整平政策，主打高齡友善、無障礙環境，近年陸續於多處人行動線進行改善。然而，部分整平路段僅「半邊施作」，且未同步規畫禁停紅線，機車違停成為無障礙通行的最大阻礙。議員與身障者權益團體質疑，若整平後依舊寸步難行，政策恐淪為「做半套」。

新北市議員黃心華直言，有些坡道雖已完工，卻僅整平靠內側或局部區塊，加上鄰近騎樓未清空、也未劃設禁停紅線，機車違停後直接卡死通道，輪椅、娃娃車族被迫繞行至車道，險象環生。「整平的意義不該只是形式，要實際可走、可用，否則就是浪費公帑。」

對於外界批評政策落實成效不彰，新北市政府養工處回應，騎樓整平是依據「市區道路條例」第9條執行，涉及私人產權，須先徵得所有權人同意後才得施工，施工前會尊重住戶意願，完工後也會以色帶標示通行路線。

養工處補充，目前整平推動以「改善長度」為主要KPI，是否為違停熱區，並非施作考量因子；至於騎樓違停與後續管理，則需由交通與警察單位依法執行。未來若屬整體街廓改善計畫，將依議員建議，請交通局同步評估劃設禁停紅線及淨空需求。

新北市工務局統計，自99年起至今，已完成騎樓整平近150公里，其中市長侯友宜任內改善13公里，只是市區仍有不少老舊社區因協調難度高、空間複雜，改善進度緩慢。

對此，身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒指出，整平「半邊」只是問題冰山一角，真正困難在於騎樓多屬私產，整平需居民同意，尤其新莊、三重、中永和等都市更新較慢的區域，「很多店家前面有堆雜物，或乾脆拿來修機車、擺攤，完全沒在管輪椅能不能走。」

張學恒說，即便警方要取締，也常被以「私有地」為由推託不管，但依「道路交通管理處罰條例」，騎樓本質仍屬公共通行空間，應納入管理。「新建的社區通常不太會出現這類問題，但對於老舊社區，騎樓整平確實是一件相當棘手的事。」