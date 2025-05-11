快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

雙棲蝴蝶現身板橋河濱 蝶戀季開幕帶動生態與親子觀光

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕。圖／新北市高灘處提供
新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕。圖／新北市高灘處提供

新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕，今天仍有精采的活動及夢夏市集，適合全家人一起來度過母親節

蝶戀季邁入第六年，高灘處說明，今年以「初夏奇境」為主題，園區透過六大風格展區、八萬株花草佈景、夜間光影裝置，營造出宛如童話的沉浸式體驗。陳純敬表示，蝶戀季不只是美學活動，更象徵城市與自然共融的理念，今年更因蜜源植物數量增加，吸引更多蝴蝶棲息，形成罕見的「雙棲蝴蝶」生態景象，也使蝴蝶公園的「蝶」名實至名歸。

高灘處表示，活動更融合音樂、舞蹈與互動藝術。昨天開幕音樂會由網紅「長笛姊姊」曹力文打頭陣，接續由翔絮芭蕾舞團、金音獎電豎琴音樂人蘇珮卿帶來表演，人氣歌手魏如昀則以歌曲「蝶戀」壓軸演出，點燃全場氣氛。高灘處表示，今下午將有阿卡貝拉團隊「SONAR聲吶」與手碟組合接棒演出，另有泡泡秀、行動雕像與手作DIY課程等活動，適合親子同遊。

新北市副市長陳純敬說，蝶戀季已成為市民每年期待的重要活動，今年以「初夏奇境」為題，結合生態、藝術與光影設計，不僅讓蝴蝶公園煥然一新，也象徵城市與自然共生共融的願景。

高灘處長黃裕斌指出，蝶戀季展期至5月25日，活動正值母親節檔期，去年贈花活動廣受歡迎，今年升級推出「愛媽媽隨行花袋」，民眾可背著花袋穿梭花海、與蝴蝶共舞。「這裡不只是蝴蝶的棲地，也希望成為市民情感與記憶的棲地。」黃裕斌說。

昨天的開幕音樂會由網紅「長笛姊姊」曹力文打頭陣，接續由翔絮芭蕾舞團、金音獎電豎琴音樂人蘇珮卿帶來表演，人氣歌手魏如昀則以歌曲「蝶戀」壓軸演出。圖／新北市高灘處提供
昨天的開幕音樂會由網紅「長笛姊姊」曹力文打頭陣，接續由翔絮芭蕾舞團、金音獎電豎琴音樂人蘇珮卿帶來表演，人氣歌手魏如昀則以歌曲「蝶戀」壓軸演出。圖／新北市高灘處提供
新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕。圖／新北市高灘處提供
新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕。圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬表示，今年以「初夏奇境」為題，結合生態、藝術與光影設計。圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬表示，今年以「初夏奇境」為題，結合生態、藝術與光影設計。圖／新北市高灘處提供

母親節 蝴蝶

延伸閱讀

春夏賞鳥正當時 大漢溪人工濕地成都會綠洲秘境

新北市大漢溪新海濕地 首波荷花搶先盛開

新北大漢溪新海濕地 首波荷花搶先盛開

新北夜間秘境花園！ 「2025新北河濱蝶戀季」5／10登場 走入花海與光影交織的初夏奇境

相關新聞

「草山行館」擬變民宿？ 地方憂歷史遭抹滅 文化局：不允許設立

先總統蔣介石曾入住陽明山「草山行館」近年來活化使用，並有營運餐廳，卻傳出業者欲申請經營民宿，引發地方憂心因商業化導致歷史...

惠濟宮想蓋電梯引地方反彈 許多宮廟因這原因也遇困難

位於芝山岩山頂上的惠濟宮，多年來希望蓋電梯方便信徒，但因芝山岩為國定遺址，周邊地方居民更憂心破壞景觀，兩派意見對立。有類...

北市永康商圈假日封街 民眾：走起來很舒服

北市永康商圈昨推出汽機車禁行的「假日漫步區」，提供給行人悠閒散步，試辦為期1個月，交通局原憂上午大雨影響人潮，因午後放晴...

雙棲蝴蝶現身板橋河濱 蝶戀季開幕帶動生態與親子觀光

新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕，今天仍有精采的活動及夢夏市集，適合全家人一起來度過母親...

全世界僅存2艘蹦火仔漁船 傳承百年漁業技術

「蹦火仔」磺火漁業技術有百年歷史，是新北市珍貴的文化遺產。每年5月至9月，全世界僅存的2艘蹦火仔漁船會在新北市金山區星空...

用愛呵護珠蔥長大 五分地耕出「媽媽的味道」還登上五星餐桌

在新北市平溪區的山坡間，77歲農家媽媽胡陳偏，用雙手種出細緻甘甜的珠蔥，她種的珠蔥長期供應平溪區農會與鄰近餐廳，也透過農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。