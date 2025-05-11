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雙棲蝴蝶現身板橋河濱 蝶戀季開幕帶動生態與親子觀光
新北板橋蝴蝶公園化身為繽紛花園舞台，2025新北河濱蝶戀季昨揭幕，今天仍有精采的活動及夢夏市集，適合全家人一起來度過母親節。
蝶戀季邁入第六年，高灘處說明，今年以「初夏奇境」為主題，園區透過六大風格展區、八萬株花草佈景、夜間光影裝置，營造出宛如童話的沉浸式體驗。陳純敬表示，蝶戀季不只是美學活動，更象徵城市與自然共融的理念，今年更因蜜源植物數量增加，吸引更多蝴蝶棲息，形成罕見的「雙棲蝴蝶」生態景象，也使蝴蝶公園的「蝶」名實至名歸。
高灘處表示，活動更融合音樂、舞蹈與互動藝術。昨天開幕音樂會由網紅「長笛姊姊」曹力文打頭陣，接續由翔絮芭蕾舞團、金音獎電豎琴音樂人蘇珮卿帶來表演，人氣歌手魏如昀則以歌曲「蝶戀」壓軸演出，點燃全場氣氛。高灘處表示，今下午將有阿卡貝拉團隊「SONAR聲吶」與手碟組合接棒演出，另有泡泡秀、行動雕像與手作DIY課程等活動，適合親子同遊。
新北市副市長陳純敬說，蝶戀季已成為市民每年期待的重要活動，今年以「初夏奇境」為題，結合生態、藝術與光影設計，不僅讓蝴蝶公園煥然一新，也象徵城市與自然共生共融的願景。
高灘處長黃裕斌指出，蝶戀季展期至5月25日，活動正值母親節檔期，去年贈花活動廣受歡迎，今年升級推出「愛媽媽隨行花袋」，民眾可背著花袋穿梭花海、與蝴蝶共舞。「這裡不只是蝴蝶的棲地，也希望成為市民情感與記憶的棲地。」黃裕斌說。
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