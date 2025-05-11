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全世界僅存2艘蹦火仔漁船 傳承百年漁業技術

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／新北即時報導
蹦火仔作業展演，場景相當獨特。圖／新北市漁業處提供
蹦火仔作業展演，場景相當獨特。圖／新北市漁業處提供

蹦火仔」磺火漁業技術有百年歷史，是新北市珍貴的文化遺產。每年5月至9月，全世界僅存的2艘蹦火仔漁船會在新北市金山區星空與海風的交織下，上演一場獨特的光影魔法，吸引著無數遊客前來一窺這場視覺與自然的震撼融合，新北漁業處邀民眾前來一睹傳統漁業在夜空下的風采。

磺火漁法最早期是由4至5位漁民搭乘竹筏或木造船，將竹子束成捆，淋上俗稱臭油的煤油，燃火作成簡易火把誘捕趨光魚群，待魚群聚集後以三叉網撈起，但煤油火把亮度不足，漁獲量有限，轉變利用磺石加上水會產生可燃氣體「乙炔」，經點燃會瞬間出現強烈火光的方式，來驚動趨光性的魚群跳出水面，進而捕撈，因點火時會發出巨大的「蹦」聲響，也是蹦火仔名稱由來。

金山「蹦火仔」漁業2015年正式登錄為新北市民俗文化資產，不僅是一項漁業技術，更是一份珍貴的文化遺產。目前全世界僅存的2艘蹦火仔漁船「富吉268號」及「鴻昌168號」仍延續這項傳統漁法作業，成為當地文化重要指標。

今年5月至9月「富吉268號」及「鴻昌168號」推出蹦火仔相關導覽遊程，帶領民眾走訪漁村，認識百年蹦火漁法歷史故事及捕魚技法，體驗漁村日常人文生活，還會帶領民眾在海上觀賞蹦火仔，並體驗海釣、欣賞海景，也享受海鮮佳餚。

「富吉268號」今年更新增「火長點火體驗」，民眾可親身舉火把點燃蹦火。蹦火漁業導覽報名資訊詳見「金山磺火－蹦火漁業合作社

－磺港富吉268號」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/1KO0WX）及「金山蹦火-鴻昌168號」（https://reurl.cc/LaV2nx）臉書粉絲專頁。

新北市漁業處表示，為傳承百年傳統漁法「蹦火仔」，協助金山區漁會及磺火漁業漁船主轉型為文化活動動態展演，並輔導成立蹦火漁業合作社，結合遊程讓民眾更認識磺火漁業。歡迎大家來金山，感受夜海的奇幻之旅。

蹦火漁業合作社-富吉268號推出地蹦火仔海陸遊程 。圖／新北市漁業處提供
蹦火漁業合作社-富吉268號推出地蹦火仔海陸遊程 。圖／新北市漁業處提供
磺港漁村導覽，看見漁村之美。圖／新北市漁業處提供
磺港漁村導覽，看見漁村之美。圖／新北市漁業處提供

蹦火仔 金山

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