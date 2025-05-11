暑假家長別焦慮 新北開千場育樂營3.2萬名額5月19日報名
暑假將至，新北市集結6局處推出「新北暑期學生育樂營」，共計1100場次、逾吸引3.2萬人次參與，5月19日中午12時開放報名，家長可至新北校園通APP、新北市中小學寒暑假育樂營網站查詢報名。
教育局表示，今年暑假育樂營整合各局處資源，打造豐富且兼具教育趣味的多元學習，並讓學習場域延伸至文化、環保、法治與公共安全等領域，內容涵蓋技藝學習、體育運動、休閒探索、才藝發展等四大面向，滿足不同年齡與興趣的學生需求，鼓勵從體驗中學習、從探索中成長，報名成功更可獲得點數獎勵。
跨局處合作與多元主題營隊，包含文化局結合鶯歌陶瓷博物館與淡水古蹟博物館，辦理陶藝DIY與探索藝夏藝術工作坊；消防局推出消防兒童夏令營，透過互動遊戲與角色扮演，引導孩童建立基本防災意識；客家事務局設計夏客育樂營，融合食農教育與客家文化。
環保局則舉辦國中環境教育體驗營，導入聯合國永續發展目標（SDGs）概念，讓學生從歷史垃圾處理實務中反思現代環保意識；法制局規劃「少年消保官一日體驗營」以生動情境教學方式，提升青少年對消費安全與權益的認識。
此外，全市各國中小學也辦理多元類型特色營隊，教育局鼓勵學校開設滿足特教與輔導學生暑期需求營隊，例如福營國中每年辦理集中式特教班學生「自立挑戰營」，訓練生活自理與團隊合作能力；汐止區學校社工師為三級輔導學生量身設計營隊方案，於暑期至開學10月底的周末開辦，結合自我探索、親子共學與紓壓情緒支持等，確保支持不中斷。
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