用愛呵護珠蔥長大 五分地耕出「媽媽的味道」還登上五星餐桌

在新北市平溪區的山坡間，77歲農家媽媽胡陳偏，用雙手種出細緻甘甜的珠蔥，她種的珠蔥長期供應平溪區農會與鄰近餐廳，也透過農會轉送至台北凱達大飯店，化作一道道美味料理，還登上五星餐桌。

紅蔥頭是珠蔥的「媽媽」，胡陳偏則是平溪的「珠蔥媽媽」。從一塊五分大的地開始，她悉心照顧作物成長，也用愛守護著一家人的健康。

胡陳偏早年在運動器材工廠工作長達18年，多年前碰上工廠遷移、丈夫過世，家中正好有一塊閒置的五分地，她便決定投入務農。起初毫無經驗，從蒲瓜、冬瓜、絲瓜等瓜菜類作物開始摸索，鄰居問她「怎麼不種珠蔥？」讓她開啟與珠蔥的緣分，自南部購入紅蔥頭做種苗，邊做邊學，逐步摸索出珠蔥栽培的訣竅。

為維持珠蔥的品質與產量，胡陳偏在炎熱天氣時會架設黑網遮蔭、雨季時覆上帆布防雨，細心呵護每一株蔥苗。胡陳偏分享，紅蔥頭的形狀直接影響發芽率與產量，細長型的紅蔥頭發芽率較高，圓型紅蔥頭則不易發芽。她所種的珠蔥長期供應平溪區農會與鄰近餐廳，也會透過農會轉送至台北凱達大飯店，化作一道道精緻料理，登上五星餐桌。

胡陳偏的農地坐落在平溪山區，與周圍田地略有區隔，清澈山泉從旁流過，土壤肥沃、氣候濕潤，是發展有機農業的理想環境。幾年前她接觸到有機耕作的理念，便下定決心改以人工除草、有機肥管理，取得有機驗證。雖然記錄作業繁複，一度感到吃力，幸好有農會協助登打，因此能專注於耕作。如今年歲漸長，兒子與媳婦也會在空閒時分擔農事，一家人齊心守著這片土地，讓這塊地不只孕育蔬菜，更滋養著家的溫暖與親情。

胡陳偏說，珠蔥應用很多元，無論是珠蔥煎蛋、清炒珠蔥，還是包進水餃裡，一家人圍坐吃飯，那些平凡的滋味，就是她最珍惜的「家的味道」。