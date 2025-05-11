惠濟宮想蓋電梯引地方反彈 許多宮廟因這原因也遇困難

位於芝山岩山頂上的惠濟宮，多年來希望蓋電梯方便信徒，但因芝山岩為國定遺址，周邊地方居民更憂心破壞景觀，兩派意見對立。有類似困擾的的宮廟無奈說，正因許多歷史悠久的寺廟多依山傍水，但常受到坡度、保護區等限制，盼政府能協助，在影響最小下，放寬規定。

這次想要爭取蓋電梯的惠濟宮坦言，因許多信徒年紀大了，上山參拜相當黁困難，加上還有一些身障朋友、孕婦等，上山參拜不是很方便，儘管現在芝山岩有步道，但距離非常遠，只要下雨天也常溼滑，還有人因此滑倒，所以希望能爭取蓋電梯。

對於地方質疑已通過為國定遺址若蓋電梯恐違法，廟方說，希望政府能夠協助，幫忙評估哪個地點是影響環境較少的方式，不是一直說不行，因廟方當然也希望不要破壞到環境及景觀。

至於台北市關渡宮也遇過類似問題，總幹事陳進雄表示，台北市許多土地法規限制坡度、保護區等，都規定不能動，關渡宮也是一樣，一直很想蓋電梯但找不出方法，甚至董監事也有工程專家、學者，給予很多建議，但至今仍無法處理。

陳表示，目前關渡宮只能克服，從華藏大樓電梯直通到屋頂，再搭通道通往各殿，他還是希望政府法令上可以適度開放。