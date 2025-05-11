留住偏鄉老師 新北7年2億翻新偏遠、非山非市校宿舍

為改善偏遠及非山非市學校教職員宿舍老舊、設備不足困境，新北教育局7年2億推動「偏遠地區及非山非市學校宿舍建設與修繕計畫」，全面更新浴廁、廚房及洗衣間等公共空間，同步優化個人房間的空調與網路設備，讓進駐教師「拎包即可入住」。

教育局長張明文表示，偏鄉教師長期面臨交通與居住雙重壓力，導致流動率居高不下。教育局向中央爭取逾2億經費，分階段興建與修繕宿舍，為偏鄉教師提供嶄新安居空間。

上林國小校長陳彥宏分享，優化教師有安穩的居住環境，讓他們能夠專心於教學，對於學生的學習成效至關重要；大坪國小校長石啟宏也補充，宿舍位於山區的平房，每逢濃霧大雨，老師不必再摸黑下山。