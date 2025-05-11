「草山行館」擬變民宿？ 地方憂歷史遭抹滅 文化局：不允許設立

先總統蔣介石曾入住陽明山「草山行館」近年來活化使用，並有營運餐廳，卻傳出業者欲申請經營民宿，引發地方憂心因商業化導致歷史足跡消失，認為發展方向應以「低商業、高文史」為主軸，議員也呼籲文化局調查。

文化局長蔡詩萍強調，經營民宿與業者當初來申請性質不同，不會核准，目前未發現晚上有人入住，會不定期稽查。

位於陽明山上「草山行館」早年是先總統蔣介石作為蔣家避暑使用，2005年登錄為歷史建築，2007年曾燒毀，由台北市文化局修復，2010年完工，目前則活化外包給廠商作為特色餐廳營運，如今卻傳出業者打算經營民宿，引發地方不滿。

湖山里長李秋霞回憶，當年蔣介石居住草山行館期間，對在地居民多有照顧，大家心存感恩甚至尊稱其為「老先生」。如今商業化浪潮的侵襲，加上監督機制不足，恐會抹去其歷史足跡，導致文化刨根。

議員侯漢廷指出，草山行館申設民宿使用前未依法召開說明會，導致居民事前毫無所悉無從表達意見，且實際申請僅有一棟，但對外行銷宣傳更疑似4棟都將作為民宿，業者更是在未取得核准前，便展開行銷宣傳與人員招募，甚至疑似有實際入住情形。

侯漢廷說，「文資法」對再利用有排除「國家公園法」適用規定，但前提是在變更使用分區的變更期間，才能排除，但本案的申請陽管處審理使用分區變更案的通盤檢討要2027年才舉行，該案未能提出申請，但文化局與陽管處僅召開會議，即依紀錄逕自認定為「變更期間」，形同為廠商開後門、放任偷跑。

文化局表示，草山行館再利用方向以推廣文史、活化文化資產外，並維持部分營業使用以挹注管理維護所需資源。惟相關使用皆須符合文資法及各項主管法規，並應取得地方共識後再營運使用。

文化局強調，已不定期到現場查核、蒐集相關事證，後續將召開罰則會議，依違規情形以文資法及契約規定裁處。