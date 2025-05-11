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升格國定遺址..芝山岩想蓋香客電梯 居民再憂環境破相

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影

北市芝山岩遺址是台灣第一個發現的史前遺址，多年前山頂的市定古蹟惠濟宮曾規畫蓋近12層樓高外掛式電梯，引發反彈後暫停。今年2月，文化部剛通過芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲陳情盼蓋電梯，公園處近期將開工作坊，引發居民質疑違法，還讓芝山岩環境破相？

每到假日，士林區的芝山岩總吸引相當多民眾健行遊憩，芝山岩上的惠濟宮也是地方信仰中心，香火鼎盛。不過因登頂參拜須先爬226階階梯，儘管北市府近年規畫有無障礙坡道，廟方近期再度向議員陳情盼蓋電梯，設置的地點改在山下停車場旁。

荒野保護協會創會成員、周邊居民黃雍熙質疑，地方認為若蓋電梯將毀掉芝山岩景觀、相當不適合，且芝山岩已經升格為國定遺址，若蓋電梯將違法，甚至質疑北市府怎可幫忙辦工作坊？

由於這次規畫電梯的地點，從原本牌樓上去的一小塊空地，改至下方停車場旁，黃批評，先前規畫地點視線已很突兀，現在規畫的規模更大，且是對著芝山公園正面，從雙溪河看過來都會看得到，若真的蓋起來景觀將改變，質疑這是很嚴重的事。

讓居民氣憤是，本來工作坊要開在晚上居民下班後參加，不過後改成5月20日早上大家要上班根本無法參與表達意見，居民認為，廟方是為了經營香客大樓，基於國定遺址需有保存計畫，且新開發行為必須由主管機關審議通過，工作坊若無法確認主管機關立場，並無意義，建議等文化部擬定相關計畫後再行討論，以免讓正反雙方意見無謂對立，撕裂社區情感。

北市公園處表示，公園處是因日前接獲陳情，希望芝山岩可以增設無障礙電梯，讓年長者、身障者可以方便登山，考量芝山岩為國定遺址，故目前擬先就法規、工程技術、文化景觀等議題，才邀請相關單位、民間團體等開會討論交換意見，並非召開電梯工作坊。至於本案有關法規層面，需邀政府相關單位參與檢視適法性，如文化局、建管處、農業部等，才於平日召開以利各單位參與。

北市文化局說，芝山岩能不能蓋電梯，新規畫申請的地點要先確認下方是否有遺址、還有設計案的規模、量體、結構等影響，預計芝山岩本月或下月就會公告為國定遺址，到時候案子會由主中央文資局審議。

今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法。記者林麗玉／攝影
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法，批還是要讓芝山岩環境「破相」？記者林麗玉／攝影
今年2月，文化部剛通過確認芝山岩升格為國定遺址，有議員再接獲惠濟宮陳情盼蓋電梯，北市公園處近期將開芝山岩電梯工作坊，引發居民質疑恐違法，批還是要讓芝山岩環境「破相」？記者林麗玉／攝影

北市府 遺址 電梯

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