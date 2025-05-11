蠟燭兩頭燒！ 新北13萬單親家庭近半經濟弱勢

內政部今年4月公布調查，全國戶籍單親家庭70.5萬戶，成因以離婚占54.7%為主，其次是喪偶，單親家長以女性占72.1%為多數。單親家庭有7成集中在六都，新北12萬9389戶最多，高雄9萬4709戶居次。弱勢單親家庭新北有6萬1231戶，女性高於男性，女性是男性2.7倍。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧提醒，即便社會風氣開放，單親還是容易有標籤化壓力，應關注女性單親貧窮問題，當經濟、教養蠟燭兩頭燒，尤其在台舉目無親的新住民，缺乏親友資源，處境格外艱辛。

內政部今年4月公布的調查，2023年6月底全國戶籍單親家庭有70萬4798戶，多集中於直轄市（占比為71.7%），以新北12萬9389戶（18.4%）最多，高雄9萬4709戶（13.4%）居次，台中8萬7190戶（12.4%）居第三。

其中弱勢單親家庭34萬9987戶，占全國戶數3.8%，占全國單親家庭49.7%。弱勢單親家庭多集中在直轄市（占比為69.8%），以新北6萬1231戶（占17.5%）最多，高雄4萬6469戶（13.3%）排第二，台中4萬847戶（11.7%）居第三。

弱勢單親家長女性占72.6%（25萬4211人），高於男性27.4%（9萬5776人），女性人數為男性的2.7倍。單親成因以喪偶占54.8%為最高，女性亦以喪偶為主，占61.1%；男性以離婚為主，占59.5%。

「這是一份最夢幻的工作機會，讓我可以兼顧專長及接送孩子。」新北41歲單親爸丁冠文日前出席基督教芥菜種會北區習藝所開張，他成為習藝所廚師，一展廚藝，也能陪伴一對兒女安心成長。

丁冠文是2020年離婚，獨力帶著當時3歲的女兒、4歲的兒子生活，原本還有母親當後援，丁母2023年病逝後，他頓失依靠，某一天他從北投做完雜工下班騎機車要去接孩子，一路狂奔到新莊已晚間7時，偌大幼兒園只剩老師陪著他的2個孩子，他感受到孩子的不安，也覺得心力交瘁。

後來他向芥菜種會求助，社工評估他有廚藝經驗，培訓他成為北區習藝所的廚師。丁冠文說，非常珍惜這個工作機會，可兼顧陪伴孩子，又能繼續發展廚藝。

從大陸嫁來基隆的55歲新住民趙祥碧，和丈夫離婚時，一對兒女才讀小二、小六，她說，在台灣沒有後援，孩子是她撐下去的力量，如今苦盡甘來，女兒已大學畢業，兒子正就讀台科大，她也買了房子。她說，單親雖然苦，但她和孩子同心，彼此互為支柱。趙祥碧近日獲得基隆市新住民模範母親殊榮。

張淑慧說，丁冠文、趙祥碧是許多單親爸、單親媽的縮影，面臨經濟、教養、接送等壓力，若職場不夠友善，又缺乏隊友等後援，勢必感到無助。張分析，社會對男性單親、女性單親有不同刻板印象及性別迷思，容易有「善良的歧視」，可能對單親媽抱持同情或質疑眼光，看到單親爸可能會說「這爸爸很偉大」，不禁意流露性別迷思。社會對單親家庭的關懷，最重要還是經濟支持、職場友善，才能助單親家庭自立。