新北淡江大橋兩側 擬設微型公車轉運站

淡江大橋預計明年3月完工通車，車流恐衝擊地方交通，新北市交通局研擬在淡水與八里兩端都設置微型公車轉運站，整合周邊公車路線並規畫增加定期班次，希望解決民眾運輸需求。地方議員建議要設置淡水-板橋通勤快線、板橋-石門觀光路線與地方就醫快線，交通局允諾評估。

過去淡水地區道路主線車流量往淡水每日1.9萬輛車、往八里也是1.9萬輛車，不過交通局預估，淡江大橋通車後到2031年，分別會提升至2.4萬輛車、2.3萬輛車，將加重周邊道路負荷，衝擊沙崙路、中正路等路段。

市議員陳家琪指出，淡江大橋未來可連接台64等路線，勢必引入大量車潮，市府若現在沒有針對公車、捷運等大眾運輸提出整合計畫，大橋開通後，地方交通運輸必會卡關。

交通局長鍾鳴時表示，已規畫在淡江大橋兩側淡水、八里兩端規畫小型的公車轉運站，整合周邊公車路線，另外也會根據需求，研擬增加班次。

交通局運輸管理科長林詩欽說，小型轉運站主要是整合周邊道路與人行路線，目前現有行經周邊的公車路線有淡水有紅26、八里紅13、紅22，但如何整合或新增路線還在評估。

陳家琪建議新增3條路線滿足地方需求，第一條是淡水到板橋的「通勤快線」，要減少繞行時間，更快速直截的路線；第二條則是板橋到石門的「觀光路線」，串連八里、淡水、石門、三芝；第三條是「就醫快線」，串連北海岸醫療院所到林口長庚。