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北市永康商圈假日封街 民眾：走起來很舒服

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市永康商圈昨試辦「永康街人本城市假日漫步區」，有民眾帶著狗狗在徒步區倒立留念。記者邱德祥／攝影
台北市永康商圈昨試辦「永康街人本城市假日漫步區」，有民眾帶著狗狗在徒步區倒立留念。記者邱德祥／攝影

北市永康商圈昨推出汽機車禁行的「假日漫步區」，提供給行人悠閒散步，試辦為期1個月，交通局原憂上午大雨影響人潮，因午後放晴，加上這周逢母親節，在地里攜手商業處辦活動，人潮湧現，愜意行走車道上，整體順暢。

假日漫步區從下午2時管制至晚上8時，昨午後逐漸放晴，愈來愈多人發現封街，車道上人潮也增多，還有民眾帶著犬隻在車道中間表演倒立留念，也有住戶持通行證開車進出。

民眾林先生直呼，「幾乎沒車，走起來很舒服」，但走到與永康公園相交的金華街243巷，因未有拒馬提醒且無義交管制，不清楚該巷是否也是漫步區，很容易與車輛搶道。不過也有民眾說有助於觀光。

在地永康里民說，平時車子不多，即使沒封路，車道仍可行走，雖知要封路，車子進出還是不便，但很多抱怨是來自不習慣，別人的方便是建立在當地人的不便上，雙方仍要互相體諒。

永康里長李明螢說，先前要求市府製作通行證，迄今已發出1千多張給里民，她主動提議可藉由每周辦活動，讓更多人知道在地周末都會封街，例如昨在永康公園舉辦母親節活動，另建議市府可設置垃圾桶，維護環境清潔。

交通局長謝銘鴻說，試辦期間，會蒐集信令資料、車流量，及請店家、居民、遊客填寫問卷回饋，每周一開會檢討，滾動式修正政策。

母親節 永康商圈 車道

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