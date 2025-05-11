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新北浮洲都更慢 居民自提意向

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
浮洲火車站南側天福社區整合說明會，住戶提交社區6成5的意向書，表達高度更新意願。記者李定宇／攝影
浮洲火車站南側天福社區整合說明會，住戶提交社區6成5的意向書，表達高度更新意願。記者李定宇／攝影

新北板橋浮洲地區約6萬人口，都更推動多年，進展緩慢，居民指市府僅在火車站周邊劃設2塊局部更新區域，忽略整體居民需求。近日有住戶自發開更新會議，已凝聚6成5的共識；民代呼籲市府劃設為策略性更新地區。

城鄉局回應，前年底已公告浮洲火車站南側街廓為策略性更新地區，並由住都中心主導，希望透過示範帶動整體更新意願。地方評估受惠人口僅2到3千，仍是杯水車薪。

住戶指出，市府去年4月30日啟動「浮洲街廓8公辦都更案」，卻排除周邊社區引發不滿，經他們提出陳情後，今年1月召開天福社區整合說明會，住戶提交超過6成5的意向書，改善老舊居住環境他們有迫切的需求，市府規畫只有局部，漠視其他老舊社區應檢討。

市議員黃淑君指出，市府不應僅依靠劃定區域與公辦都更的方式推動都市更新，更應積極傾聽地方聲音，主動簡化與指導行政流程，協助市民完成自助更新申請。以天福社區為例，在無市府介入下，社區自主發起更新、回收問卷效率甚至優於目前進行的公辦更新，顯見市府應支持在地自主行動。

黃淑君說，去年0403大地震之後，居民對居住安全的重視提高，都市更新成為迫切議題。她呼籲市府調整政策方向，以「自辦為主、公辦為輔」，協助社區理解更新程序、提供法律與行政支援，甚至媒合潛在開發商，以提升民眾參與意願，縮短地方推動時程。

目前天福社區已預計持續收件至5月底，若更新意願達8成，將正式向新北市城鄉局提案，希望爭取劃設為策略性更新地區，加速推動更新。

城鄉局表示，板橋浮洲火車站南側街廓，前年底透過都市計畫變更劃設策略性更新地區，並由新北市住都中心主導推動更新，透過公私協力加速完成更新，以作為該地區更新引導示範。目前街廓8約1.32公頃以整合意願比率近7成，持續辦理小型地區說明會，期望提高住戶參與意願，有利明年第2季順利招商。

住戶 都市計畫 都更

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