母親節前夕...台北漁產公司推食魚活動 李四川曝愛吃這物

母親節前夕，台北漁產運銷股份有限公司今舉辦「愛『魚』健康同行」食魚活動，吸引不少民眾攜家帶眷共享盛舉、試吃海鮮。副市長李四川現身分享，自己在小琉球長大，從小就愛吃魚，鼓勵民眾多攝取魚類，提升身體免疫力。

活動今日在台北魚市中庭登場，集結上引水產、漁仁企業、梓官區與興達港區漁會、天和鮮物等優質海鮮廠商，現場提供多樣免費海鮮試吃，也有食魚講座、有獎徵答，教民眾挑選新鮮、安全的海鮮。

副市長李四川分享，自己在小琉球長大，從小就愛吃魚，甚至國中以前，班上只有2位同學戴眼鏡，足見吃魚對健康的好處，他也鼓勵民眾多多攝取魚類，提升身體免疫力。

漁業署主任秘書繆自昌指出，漁產公司一年交易量高達2萬公噸，是台灣都會區最大消費地魚市場，不僅能為消費者提供最新鮮的魚貨，也積極投入舉辦健康篩檢等公益活動，實屬難能可貴。今天活動特別邀請耕莘醫院、婦幼衛生中心、恩樺醫院設置健康篩檢專區，提供免費多項健康篩檢，另有陽光基金會陽光織愛工作隊到場響應。

台北漁產公司董事長鄭世維說，公益活動已邁入第3年，今年特別選在母親節前夕舉辦，他鼓勵大家多帶媽媽到魚市走走，品嚐美味海鮮，為媽媽與家人「補健康、添幸福」。此外，此次活動部分營收將捐贈陽光基金會，盼未來能持續擴大規模，善盡企業社會責任，讓愛心延續不間斷。