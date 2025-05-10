【即時短評】永康商圈今起可「漫步」 首都新政需與市民同行

北市永康商圈今展開「假日漫步區」，獲得許多好評，不過日前宣布政策的第一時間卻引發反彈，直到市長蔣萬安持續溝通，才撫平地方不安情緒，後續也要持續關注地方意見反饋，推任何新政都須與市民同行，才不會流於空中樓閣。

蔣市府今年3月初風風火火拋出，要在中山商圈、永康商圈增設僅限行人的徒步區，平日走在中山捷運站周邊道路，就已人滿為患，更遑論到了假日，免不了人車彼此得左閃右躲，永康商圈也面臨相同困境，今拋出外地車輛禁行的徒步區政策，吸引許多遊客，還有人在車道中央倒立，紀念歷史性一刻。

但此新政剛推出時，當地里長憂心，封街後恐怕造成師大商圈住商對立的困境，里民也擔憂，進出會很不便，雖然市府發出千張居民通行證、不限商家進卸貨等彈性方案改善，但好端端的政策卻已蒙上陰影。

借鏡國人最愛到訪的日本，北海道旭川的平和通買物公園是第一條步行者天國，再此擴及到東京銀座、大阪等地，成了各國稱羨和效法的步行者政策。其實，該政策推行之初，一樣碰上同樣的課題，但是經過長時間磨合，在地居民也漸漸對於這項政策感到自豪。

蔣萬安日前在臉書貼出拜會永康在地里，詳盡地討論徒步區的垃圾、交通及居民的動線前置作業。雖然里長說試試看、滾動調整，但起碼已從一開始的反對的態度有了軟化，再三證明溝通才是取得共識之鑰，交通局今允諾蒐集信令資料、車流量及地方意見，也是好的開始。