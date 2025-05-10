北市永康街假日封街作漫步區 民眾直呼：走起來很舒服

北市永康街首度推出汽機車禁行的「假日漫步區」，管制路段全境提供給行人悠閒散步，試辦為期1個月，今起登場。交通局原憂上午大雨影響人潮，因午後放晴，加上這周逢母親節，在地里攜手商業處舉辦主題活動，人潮湧現，愜意行走車道上，整體順暢。

永康街人本城市假日漫步區從下午2時管制至晚上8時；首日上午北市傾盆大雨，午後雨勢漸緩、逐漸放晴。記者實地走訪，起初走在車道的民眾不多，隨著愈來愈多人發現封街，車道人潮也增多；仍可見些許外送、住戶等車輛進出，車速雖不快，行人還是得小心。

民眾林先生直呼「幾乎沒車，走起來很舒服」，但走到與永康公園相交的金華街243巷，因為未有拒馬提醒且無義交管制，不清楚該巷是否也是漫步區，很容易與車輛搶道。觀光客吳小姐母子走在車道上，起初沒注意到封街，經記者說明現況，她認為確實有助於觀光客到訪。

走在車道上的在地永康里民說，平時車子不多，即使沒封路，車道仍可行走，雖知要封路，車子進出還是不便。出門溜狗的里民王先生表示，許多人知道該政策，所以今天看到車輛還是會覺得有些突兀。「很多抱怨是來自不習慣」，別人的方便是建立在當地人的不便上，雙方仍要互相體諒。

永康里長李明螢說，先前要求市府製作通行證，迄今已發出1000多張給里民。她樂見該政策有好結果，主動提議可藉由每周辦活動，讓更多人知道在地周末都會封街，例如今天就在永康公園舉辦母親節活動，另建議市府可設置垃圾桶，維護環境清潔。