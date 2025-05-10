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新北美術館周邊停車位少 假日就加價挨轟

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
家長不滿美術館車位一小時要60元，停個幾小時就要好幾百，周邊停車場也是假日就加價。記者李定宇／攝影
家長不滿美術館車位一小時要60元，停個幾小時就要好幾百，周邊停車場也是假日就加價。記者李定宇／攝影

「新北市美術館開館系列活動」今舉辦第三週紙風車劇團表演，下午天公作美放晴，吸引許多家長帶孩童前來觀賞，但美術館周邊車位少，家長幼童須徒步數百公尺甚至1公里才能到美術館，周邊也無大型旅館供遊客住宿。議員批評只有人潮卻未留下錢潮。

一名家長不滿，美術館車位一小時要60元，停個幾小時就要好幾百，周邊停車場也是假日就加價，三鶯線捷運未通車、公車班次又很少，交通不便美術館卻帶頭坑殺人民荷包，有需要收60元這麼貴嗎？

議員蘇泓欽批評，早在施工就提醒市府要加蓋地下停車場，如今館內小型車只有82位、機車只有26位，周邊只要美術館辦活動就塞車，停車位不夠、公車班次很少且配套不足，大太陽或下雨天家長辛苦推著娃娃車指未來到美術館。尤其前兩周放完煙火後更是交通大癱瘓，批評配套一團糟。

議員呂家愷也說，早已質詢美術館開館將迎來大批人潮，若有旅館供民眾住宿才能吸引讓遊客留在鶯歌，促進地方經濟，如今周邊只有青年旅宿，外地遊客大多住板橋或桃園，朝著帶來車潮與人潮外，鶯歌承受了交通壅塞，卻未能提升當地經濟。

民眾也批評，坐火車到鶯歌火車站，還要走穿越馬路小巷、施工中的捷運三鶯線天橋至少15分鐘才能到達美術館，小巷中還會有停車場的車輛與行人爭道，行人規劃配套實在有夠差。

新北市美術館表示，周邊因地理位置鄰近鶯歌市區，目前本館設有附屬停車場可供民眾使用，鄰近亦有礫間停車場、三鶯轉運站北側與南側停車場、北鶯停車場等多處公有停車，總計約450個車位。假日及大型活動期間仍可能出現停車需求較高的情形。

美術館表示，為提供更便捷舒適的參觀體驗，誠摯邀請民眾多加利用大眾運輸工具前來。搭乘台鐵至「鶯歌站」下車，步行約6分鐘即可抵達本館，既快速又環保；另亦可轉乘917、981、731等多條公車路線直達。美術館周邊交通網絡完整，結合台鐵、公車與步行動線，讓您輕鬆到館，無需煩惱停車問題。未來持續與市府相關單位合作，滾動檢討停車與交通動線配置，打造更友善的參觀環境。

美術館周邊車位少，家長幼童須徒步數百公尺甚至1公里才能到美術館，周邊也無大型旅館供遊客住宿。記者李定宇／攝影
美術館周邊車位少，家長幼童須徒步數百公尺甚至1公里才能到美術館，周邊也無大型旅館供遊客住宿。記者李定宇／攝影
美術館周邊車位少，家長幼童須徒步數百公尺甚至1公里才能到美術館，周邊也無大型旅館供遊客住宿。記者李定宇／攝影
美術館周邊車位少，家長幼童須徒步數百公尺甚至1公里才能到美術館，周邊也無大型旅館供遊客住宿。記者李定宇／攝影

停車場 美術館

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