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新北兒童安全嘉年華 侯友宜：愛小孩要每一雙手都不捨放

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜帶著交通和健康安全圖卡，為大小朋友解說安全知能。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜帶著交通和健康安全圖卡，為大小朋友解說安全知能。記者江婉儀／攝影

2025新北市兒童月系列活動最終場「兒童安全嘉年華」，今下午於新北市民廣場登場，多元體驗攤位及Food超人帶動跳吸引5千名親子同歡，新北市長侯友宜呼籲家長、社區鄰里及社會各界，一起陪伴孩子成長。侯友宜表示，「愛小孩，每一雙手咱攏不甘放」，用行動從日常生活做起。

社會局今年結合雙北世壯運，從3月至5月規畫兒童月親子歡樂系列活動，包括親子迷你運動會、親子館運動日、熊果運動城以及兒童安全嘉年華，提倡親子共同運動，對促進親子關係及兒童身心健康的重要性。

10日登場的兒童安全嘉年華活動，社會局與新北市兒童教保協會攜手，並跨局處及單位合作設攤，從居家、健康安全和交通等面向，透過遊戲闖關及實境模擬體驗，強化孩子在成長階段安全知能，將兒童安全落實生活中。

在活動中，侯友宜也親自帶著交通和健康安全圖卡，為大小朋友解說安全知能，藉由有獎徵答考驗參與者，並與幼兒於攤位體驗區體驗早療評估過程，提醒早期療育的重要性。

社會局長李美珍表示，新北市用多元政策，創造最優質、全台數量最多的公共托育中心，家外托育率達44%，也獨創「類家庭」安置失依兒少，接住失去家庭溫暖的孩子，從政府、家庭和社區的緊密合作，陪伴孩子健康長大。

新北市長侯友宜與幼兒於攤位體驗區體驗早療評估過程，提醒早期療育的重要性。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與幼兒於攤位體驗區體驗早療評估過程，提醒早期療育的重要性。記者江婉儀／攝影

親子關係 運動

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