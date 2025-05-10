台北車站2樓美食街老鼠亂竄 衛生局：應是整體環境問題

有民眾向媒體投訴，近期到台北車站2樓美食街，目擊老鼠出現在不同店家，向樓管反應卻得不到積極處理的回應。百貨業者今說，近期會加強全區消毒，並提升現場人員防鼠知識與清潔稽核；北市衛生局認為，應是整體環境問題，建議業者須了解是否哪裡有孔洞。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，用餐場所、餐廳內部，以及餐廳衛生管理，食材處理、人員等部分，屬於衛生局轄管範圍；若業者有疏失，衛生局會稽查並要求限改。但是，該美食街的老鼠問題在很多店家出現，而非只在單一店家，因此應是整體環境的問題，已經不是餐飲衛生的問題。

林冠蓁說，防治鼠患最重要的就是「不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住」，如果該棟建築物髒亂或有一些孔洞，老鼠就可能從外部進入。她建議，百貨業者要防治鼠患，不只是消毒而已，必須徹底了解是否哪裡有孔洞並補起來。

百貨業者回應，針對近日民眾反映美食街有老鼠出沒，我方高度重視，已立即啟動全面清查消毒與加強防治措施。由於台北車站屬開放式空間，清消管理門檻較高，除每月定期3次消毒，並每日檢查各櫃位清潔狀況。為防止類似情況再發生，近期會加強全區消毒，並提升現場人員防鼠知識與清潔稽核。