基隆河河岸風光巡禮 大坑溪自行車橋開放通行

照片取自臺北市政府

位於臺北南港與新北汐止交界的大坑溪，近日可在匯入基隆河口處看到一座嶄新的自行車橋，該座跨越大坑溪的自行車橋開放通行後，讓基隆河左岸自行車道在雙北間的斷點終於接上，不再需要沿著大坑溪兩岸繞行至南港路一段上的南港橋與車爭道，使得往來雙北的綠色交通更加便捷，鐵馬族可以更安全輕鬆的進行一趟基隆河河岸風光巡禮。

新工處工務科科長蕭志龍表示，南港跨越大坑溪自行車道新建工程施工位置在大坑溪匯入基隆河處附近，自臺北市南港區跨越大坑溪至新北市汐止區，興建約4公尺寬，長約55.6公尺的獨立橋梁連接雙北河濱自行車路網，進一步推動綠色交通運輸、鼓勵市民朋友使用綠色運具，並一併整頓兩岸的環東大道橋下空間、規劃暢通的自行車動線及舒適友善的人行空間，提供市民朋友往來南港及汐止地區更加便捷，更安全舒適的多接觸大自然、走向戶外欣賞河岸風光。

新工處工務科東區工務所主任王志順補充表示，本工程於3月21日完工，將大坑溪右岸（新北端）既有牽引樓梯打除並改善現地坡度，讓騎士們可安全騎乘或牽引自行車；在大坑溪左岸（臺北端）則利用環東大道橋下空間設置自行車道，避免市民朋友騎乘於南港區的港東街與汽車爭道險象環生，同時於環東大道下方空間栽種植栽塑造城市綠意，並設置休憩座椅供作市民朋友休閒娛樂場所，提供騎乘自行車或是休閒遊憩漫步於此區域的市民朋友享受綠色植物的簇擁及基隆河岸美麗風光。

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