新莊里長攜手致理科技大學 推廣銀髮長者就醫陪伴服務

照片取自思賢里臉書

超熱血的新莊思賢里里長又有創舉，這次是跟致理科技大學攜手合作，推廣銀髮長者就醫陪伴服務，即日起開放里民申請。

為了讓里內的長輩就醫更安心，思賢里辦公處與致理科技大學在114年5月7日正式簽署合作協定，投入推廣「銀髮長者就醫陪伴服務」。

里長楊祐全表示，服務對象是居住於雙北地區、年滿65歲具自主行動能力的銀髮長者；服務內容是由專人接送陪同至雙北地區各大醫院看診，全程關懷陪伴，每位長輩每月最多可申請2次，現在申請完全免費。

申請流程是就醫日前7天提出申請，等待媒合（審查資格，媒合陪伴員），再於指定地點會合，一起出發就醫。

里長楊祐全說，協助推廣這項服務特別要招募熱情的志工夥伴，只要熱心助人，願意投入關懷服務，誠摯邀請加入，一起陪伴銀髮長輩就醫、傳遞溫暖。一份陪伴，無限溫暖。

洽詢單位：思賢里辦公處，聯絡電話：02-8992-3326。

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