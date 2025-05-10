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北市住警器推廣遭質疑未宣導檢測 消防局允改進

中央社／ 台北10日電

北市府推行住宅用火災警報器多年，議員指安裝率高，但未宣導日常檢查及保養知識。北市消防局今天表示，將評估選定特殊紀念日如消防節當檢查日，後續會加強宣導。

台北市消防局為預防民宅火警，持續推動住家裝設火災警報器。國民黨台北市議員曾獻瑩質詢資料指出，統計至4月，北市安裝住宅用火災警報器共計51.7萬餘戶，安裝率高，但消防局卻未向民眾宣導要牢記定期檢查。

他說，住宅用火災警報器多數採電池供電，平均使用年限為8年，但台北市消防局僅宣導記得安裝住警器，卻未向市民告知平時如何維護等內容，住警器若在火災發生的關鍵時刻失靈，恐成為火災防治的破口。

對此，台北市消防局回應指出，針對未裝設火災警報設備的公寓住宅及場所，以1戶補助發放1顆住警器為主，也會同時向民眾宣導保護自我財產觀念，後續能自裝住警器。

補助發放住宅用火災警報器時，消防局表示，會一併向市民宣導牢記定期擦拭清潔、按壓測試按鈕，確保住警器能正常運作，並告知電池若屆年限失效應自行購買並更換。

消防局指出，將評估選定特殊日期例如每年1月19日的消防節作為住警器檢查日，並運用北市府官方群組或里鄰通訊群組提醒民眾自行檢測，盼藉此加強自行保養維護住警器的觀念，提升居家安全。

火警發生後，消防局表示，會主動訪查提醒案發地旁住戶住警器狀況，另正評估在LINE官方帳號與社群平台等管道導入相關宣導政策，盼藉此提升住警器的實際有效性。

北市府 火災 警報

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