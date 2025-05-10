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新北議長盃龍舟賽月底微風運河登場 108隊搶冠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽今天舉行「祭江點睛」儀式，由新北市議長蔣根煌與新北市長侯友宜祈福。記者葉德正／攝影
新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽今天舉行「祭江點睛」儀式，由新北市議長蔣根煌與新北市長侯友宜祈福。記者葉德正／攝影

端午節將至，新北市議會與新北市體育總會將在5月31日（周六）和6月1日（周日）在微風運河舉辦「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」，共計有108隊、2300位國內外好手爭冠，今天新北市議長蔣根煌、新北市長侯友宜在會場祭江點睛，盼風調雨順，國家和諧進步。

今天「祭江點睛」儀式開場由育安幼兒園的小朋友帶來可愛又精彩的表演，為今年度新北龍舟賽事揭開序幕，並由蔣根煌、侯友宜率多位點睛官親自為本屆龍舟賽祈福，期盼賽事能夠順利舉行。

主辦單位指出，今年的龍舟錦標賽報名盛況空前，共有108隊、逾2300位好手共同競技角逐殊榮，參賽隊伍包括16隊大龍男子組、8隊女子組、54隊混合組、19隊小龍男子組和11隊小龍女子組，參賽者來自各地，背景多元，外籍人士達105人，來自27個不同國家。

其中大龍男子組歷年的傳統強隊「世界龍舟聯盟」、「台北霞海城隍廟」及「新北市政府消防局」預料將展開激烈競爭，而特色隊伍包含「台電搶修隊」以電力搶修工作的速度、團結與堅持為精神，轉化為水上的力量。

另有「龍的船人」前身是澳洲與紐西蘭商會隊，最初由歸國華僑與外籍友人創立，隊員來自世界各地，年齡多在30至50歲，更與三腳渡龍舟文化發展協會合作，並與國寶級造舟師傅劉清正 「阿正師」 成為忘年之友，積極推廣台灣的傳統龍舟文化與運動。

主辦單位說，除觀賞精彩的龍舟賽事，今年的賽事還規畫一系列精彩活動，包括端午迎吉，光彩綻放，現場免費贈送特製彩蛋燈；幸運大放送，好運刮起來，最大獎8800元全家禮券跟近千項豐富贈品。

端午袋安康將免費贈送精美粽子香囊，還有詩人再現，可換上屈原古裝，漫步詩意拍照區，感受楚辭風華，留下獨特節慶回憶等等。

新北 端午節 霞海城隍廟 龍舟賽

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