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林口未來之丘母親節市集展環保公益 議員李宇翔挺社區傳遞母愛
為迎接母親節，新北市林口「未來之丘四大社區」今天舉辦感恩市集，透過結合環保、公益與文化展演，向母親致敬也凝聚社區力量。活動邀請新北市議員李宇翔與多位民代、里長蒞臨，展現地方支持。李宇翔指出，這場市集不僅是獻給媽媽的溫馨禮物，更是社區居民展現公民參與、共創幸福生活的縮影，讓節日不只充滿感性，也充滿實際行動力。
市集活動內容多元，從湖南社區長輩的健康操開場，到瑞平國小學生的民俗腰鼓演出，跨世代的參與形成溫暖畫面。李宇翔表示，透過長者與學童共同登台，不僅讓世代間有更多交流與理解，也讓社區展現活力與包容。他特別肯定社區動員力，強調這樣的互動正是打造宜居城市不可或缺的元素。
在「舊愛新歡感恩市集」中，居民發揮巧思經營手作攤位，並透過親子繪畫活動傳達低碳生活理念，讓環保從家庭開始落實。市集部分收入也由住戶自發捐出作為公益基金，展現社區共好精神。李宇翔指出，感謝的節日不該只是儀式，更該轉化為對環境與他人的實質關懷，這正是市集活動最感人的地方。
本次活動由榮獲新北市「大型社區評比特優」的遠雄U未來社區主辦，主委陳博政表示，希望藉此將母親節轉化為社區永續的推手。李宇翔也承諾，未來將持續支持各社區舉辦類似活動，讓地方治理走入生活、走進人心。他強調，「從節日出發、讓公益落地」，是地方建設中最有人味、也最具影響力的一環。
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