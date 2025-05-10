北市家戶住警器安裝率破99% 議員提醒「有裝不等於有效」

北市逾51萬家戶都有住宅火災警報器，安裝率99%，議員憂「有裝不等於有效」，高安裝率不見得是真正能運作的比例，未定期檢查或電池沒電，恐在關鍵時刻失靈。消防局說，將選定特殊日子作為檢查日，另以市府官方或里鄰的通訊群組推播提醒。

消防局推動住警器普及化，2024年共安裝4028戶，包含補助獨居長者、身心障礙者及低收入戶943戶，並宣導民眾自行安裝與定期測試，去年住警器成功示警避難案例達56件。截至今年4月，北市住警器應安裝戶數51萬9939戶，已安裝戶數51萬7803戶、安裝率99.59%，12行政區又以中山區達100%最高。

議員曾獻瑩認為，安裝率的成績雖然亮眼，未必等同於真正的防災安全，「有安裝、能否正常運作是兩件事。」住警器大多採用電池供電，可持續使用8年，但多數家庭缺乏明確的維護觀念且欠缺檢查習慣，市府若僅依賴民眾自主管理，實際維護率勢必大打折扣。

他要求，市府應主動建立制度性維護機制，利用「台北通」等北市府相關App發送提醒檢查的通知，也可透過里辦公處、社區巡守隊與義消等協助社區巡檢。另建議比照國外經驗，規畫年度「住警器檢查日」，甚至與民團合作定期舉辦檢查教學、維修訓練活動。

消防局長莫懷祖表示，最早開始推動安裝住警器是因為住宅火警多，所北市20幾年前第一次專案研究後，專家建議應在住宅推動。他舉例，美國住警器是使用一般電池，但每年都會用罄，因此每年聖誕節前夕會檢查，日本則研發可使用8年的電池，並維持定期檢測，電池時效更長。

莫懷祖說，北市了解兩者推動過程，也有注意到電池問題，目前透過消防宣導隊走進社區、提醒民眾，也會於火災發生後，主動訪查鄰近住戶並提醒要趕快檢查家中住警器。他認為北市可朝美國方式，選擇特定日子推動檢查。