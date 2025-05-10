新北浮洲都更遭批緩慢 議員籲市府重視居住安全

新北市議員黃淑君指出，浮洲地區都市更新進度緩慢，市府僅針對火車站周邊劃設兩塊更新區域，卻忽略其他居民的更新需求。近日地方居民自發召開更新會議，短時間內已凝聚六成五的共識，呼籲市府劃設為策略性更新地區。對此，新北市城鄉局回應，已於民國112年底公告浮洲火車站南側街廓為策略性更新地區，並由住都中心主導，希望透過示範帶動整體更新意願。

黃淑君進一步說明，市府於去年4月30日啟動「浮洲街廓8公辦都更案」，卻排除周邊社區，引發居民不滿。經陳情後，今年1月20日召開天福社區整合說明會，居民短時間內提交超過六成五的意向書，展現強烈更新意願，顯示民眾對改善老舊居住環境的急迫需求，也反映市府現行劃設更新區的方式有待檢討。

她指出，市府不應僅依靠劃定區域與公辦都更的方式推動都市更新，更應積極傾聽地方聲音，主動簡化與指導行政流程，協助市民完成自助更新申請。以天福社區為例，在無市府介入下，社區自主發起更新、回收問卷效率甚至優於目前進行的公辦更新，顯見市府應支持在地自主行動。

黃淑君說，0403大地震之後，居民對居住安全的重視提高，都市更新成為迫切議題。她呼籲市府調整政策方向，以「自辦為主、公辦為輔」，協助社區理解更新程序、提供法律與行政支援，甚至媒合潛在開發商，以提升民眾參與意願，縮短地方推動時程。

目前天福社區已預計持續收件至5月底，若更新意願達8成，將正式向新北市城鄉局提案，希望爭取劃設為策略性更新地區，加速推動更新。黃淑君也呼籲市長侯友宜重視市民的居住安全與更新權益，讓浮洲地區能早日脫離老舊窳陋，迎來宜居新生活。

城鄉局表示，針對板橋浮洲地區於94年就部分範圍公告優先劃定更新地區，考量該地區環境窳陋、建物老舊及巷弄狹小，為協助加速都市更新，市府針對大眾運輸系統板橋浮洲火車站南側街廓(龍興街99巷、龍興街、龍興街103巷及龍興街95巷範圍)，於2023年12月31日透過都市計畫變更劃設策略性更新地區，並由新北市住都中心主導推動更新事宜，希冀透過公私協力，加速完成更新，以作為該地區更新引導示範，帶動地方發展，有效提高周邊地區民眾更新意願。目前街廓8約1.32公頃以整合意願比率近7成，持續辦理小型地區說明會，期望盡量提高住戶參與意願，有利後續明年第2季順利招商。