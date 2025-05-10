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國定假確定多「4+1」 北市將推國旅獎勵盼創人潮高峰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市夜間旅遊。圖／北市觀光傳播局提供
台北市夜間旅遊。圖／北市觀光傳播局提供

立法院會昨三讀通過「紀念日及節日實施條例」未來國定假日將增加5天，因連假能提高家庭旅遊意願，為吸引民眾到台北市旅遊，北市觀傳局指出，預計5月下旬就會推出「來趣台北」國旅獎勵方案，鼓勵外縣市民眾組團到台北旅遊外，也透過結合北市優質店家共同參加外縣市旅展

觀傳局統計，去年北市各主要觀光遊憩據點，總計高達1億23萬1,375人次來訪，其中，位居第一、二名的西門町商圈（2876萬9832人次）與台北101（1274萬8808人次），皆突破千萬人次參觀，連假增加，也讓觀光業者期盼再創高峰。

北市商業旅館同業公會理事長趙一任指出，現在關稅戰、匯率等影響，歐美長程的旅客不願意來台，同時也會影響到國人出國意願，「4+1」假期對國內旅遊是拓展好時機。

因應國定假日增加，觀傳局指出，結合北市店家參加的外縣市旅展，包括4月台中旅展、5月高雄旅展。此外，觀傳局也舉辦「2025台北旅遊全攻略」說明會，邀請旅行業界代表，介紹本市大型活動資訊，包含大稻埕夏日節、潮台北、水舞嘉年華、跨年晚會等，協助業者掌握最新資訊以包裝行程。

觀傳局也表示，北市今年更首度推出「台北趴趴GO」電子集章活動，藉此鼓勵民眾走遊台北，造訪北市一年四季大型活動，親身感受台北多元旅遊魅力。

北市 旅展 觀傳局

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