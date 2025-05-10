一殯變身「第一綠地」出租1天1萬被嫌貴？殯葬處列這優點

北市第一殯儀館拆除後，除了作停車場，另保留600坪「第一綠地」出租供外界使用，1天租金1萬元，但議員認為可能有點貴，因「第一綠地」前身是一殯，民眾使用上，可能心理會抗拒，價格應該要合理、更有彈性。北市殯葬處表示，「第一綠地」單價仍低於附近的榮星花園和花博美術園區，且停車方便。

北市殯葬處日前公布「第一綠地」收費基準，議員李明賢在民政委員會工作報告時，關心對外招租狀況，他認為1天9小時，要價1萬元，定價不太合理，因為同樣是做公開活動使用，大安森林公園舞台租金1萬元，雖然是只有4小時，分上、下午，一般人可能覺得租大安森林公園比較合理。

北市殯葬處表示，全新啟用「第一綠地」位於原第一殯儀館，現已改為第一停車場內，地處市中心，鄰近捷運行天宮站，交通便捷，周邊商業活動繁榮，第一停車場自今年4月1試營運，5月1日已正式開放停車，第一綠地舉辦活動展覽時，優點是交通便利，停車也方便，在這辦活動，不用另外擔心參加活動者找不到停車位的問題。

第一綠地租用時段為每日上午8時至下午5時，共9小時，使用費1萬元，保證金2萬元，殯葬處表示，和同區域的出租綠地相比，提供了更寬敞、彈性的空間條件，如以每小時每平方公尺計算「第一綠地」占地1983平方公尺，單價僅約0.56元，低於榮星花園800平方尺的0.94元，以及及花博美術園區400平方公尺的1.75元。

殯葬處長張世昌指出，第一綠地開放市民團體及公司行號租用，適合市集、展覽及各類行銷推廣活動，相比其他場地，第一綠地以合理費用提供寬敞、彈性空間，希望可以成為活絡在地經濟、推動社區發展的重要平台，目前已經有團體初步洽詢租用。