迎淡江大橋通車 新北擬在兩側建微型公車轉運站

淡江大橋預計明年完工通車，預估車流將衝擊地方交通，新北市交通局長鍾鳴時表示，研擬在淡水與八里兩端都設置微型公車轉運站，除了整合周邊公車路線，也規畫增加定期班次，希望能夠解決民眾使用公車需求。地方議員建議要設置淡水-板橋通勤快線、板橋-石門觀光路線與地方就醫快線，鍾允諾評估。

淡江大橋歷經10年建設，終於將在明年完工通車，將成為世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋。

過去淡水地區道路主線車流量往淡水每日1.9萬輛車、往八里也是1.9萬輛車，不過交通局預估，淡江大橋通車後到2031年，分別會提升至2.4萬輛車、2.3萬輛車，將加重周邊道路負荷，衝擊沙崙路、中正路等路段，如何透過大眾運輸減輕周邊道路負擔，成為首要目標。

市議員陳家琪指出，淡江大橋按照期程明年3月通車，未來可連接台64等路線，可以大幅縮短車輛行走時間，勢必也會引入大量車潮，市府若現在沒有針對公車、捷運等大眾運輸提出整合計畫，大橋開通後，地方交通運輸是必會卡關。

鍾鳴時表示，目前交通局已經研擬規畫在淡江大橋兩側淡水、八里兩端規畫小型的公車轉運站，整合周邊公車路線，另外也會根據需求，研擬增加班次，滿足需求。

交通局運輸管理科長林詩欽說，小型轉運站主要是整合周邊道路與人行路線，利用退縮道路讓行車路線更順暢，目前現有行經周邊的公車路線有淡水有紅26、八里紅13、紅22，不過未來會怎麼整合，或新增哪些路線，目前還在評估中。

陳家琪指出，北海岸地區通勤都非常仰賴公車路線，她具體建議在淡江大橋通車前，至少要新增3條路線滿足地方需求，第一條是淡水到板橋的「通勤快線」，要減少繞行時間，更快速直截的路線。

第二條則是板橋到石門的「觀光路線」，假日要有固定班次，串連八里、淡水、石門、三芝，讓民眾能夠完成1日遊使用，促進北海岸地區觀光。

第三條則是「就醫快線」，串連北海岸醫療院所到林口長庚，由於未來市道105也會完成，才能保障民眾就醫便利性。

陳家琪強調，淡江大橋完工，地方引頸期盼，希望不會只是施政內容的一段文字，而是真的要改善並給予民眾安全與快速的上班和回家的道路。