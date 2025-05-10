聽新聞
0:00 / 0:00

保護隱私 新北議員促幼兒園男廁加門

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
桃園義興國小幼稚園廁所幼兒使用的小便斗馬桶都裝上隔間，讓小朋友從小學習尊重他人隱私。本報資料照片
桃園義興國小幼稚園廁所幼兒使用的小便斗馬桶都裝上隔間，讓小朋友從小學習尊重他人隱私。本報資料照片

隨著性別友善觀念逐漸普及，議員昨要求市府在幼兒園男童小便斗隔間加門及設門鎖，維護男童隱私與身體自主權，「孩子無論男女都需要保護」。教育局回應，教育部校園性別友善廁所及宿舍設置指引尚未涵蓋幼兒園，「待中央指示」。

民間團體「不會教小孩行動聯盟」日前辦新北市性別友善議員聚會，提供的調查資料顯示，現行多數幼兒園小便斗均無隔間設計，使用者容易在如廁時暴露隱私。

不小盟指出，性平教育強調「身體界線」與「自主權」，但從幼兒園到公共設施，男生小便斗普遍缺乏遮蔽，與性平理念背道而馳；相較女廁馬桶皆有獨立隔間，形成性別待遇上的落差。

他們提出具體措施建議，包含要求教育局全面檢視幼兒園廁所設計，落實法規中「小便斗應有隔間」的規範；另建議環保局在性別友善廁所標章檢核中，增加小便斗隔間內設置垃圾桶、衛生紙、酒精等清潔設備。

舉例來說，預計改建的林家花園性別友善廁所，即可率先納入「有門小便斗」設計，作為全台首創亮點；市府部分性別友善廁所也有相同設計。

許姓家長表示，兩性平權應從孩子小的時候做起，支持男廁也加裝隔板保護學童隱私。林姓幼兒說，現不可以讓別人亂摸自己，老師說男生女生都不行。

市議員黃淑君表示，不論性別，孩子應該在尊重隱私的空間中成長。新北推動性別友善設施已有初步成果，若能進一步思考小便斗加門的可行性，有助於深化教育與設施的結合。她網路票選調查，有近500人投票，79%支持小便斗要有門。

教育局表示，教育部校園性別友善廁所及宿舍設置指引，新北市國中小與高中職於主要教學或活動區域，需設置至少1 座性別友善元素的廁所，指引暫未涵蓋幼兒園，是否自幼兒園起設置友善廁所待中央一致性規定。

現行幼兒園及分班基本設施設備標準規定，小便斗須設遮蔽隔板，隔板高度不逾120 公分，且不得裝鎖。

小便斗 廁所 性別

延伸閱讀

新北淡海輕軌藍海線二期 先期工程發包縮短工期

侯友宜世壯運專案報告 綠批場地沒好連贈品都出包

新北八成民眾建議幼兒園男廁加門 教育局表示須待中央指示

新北國小藏書六都墊底 教育局：總數量全國之冠

相關新聞

回響／北捷狀況頻傳 北市允全面檢視

台北捷運近日異常狀況頻傳，影響民眾通勤，國民黨北市議員李明賢呼籲市府、北捷要全面檢查列車，別陷入「故障常態化、道歉形式化...

保護隱私 新北議員促幼兒園男廁加門

隨著性別友善觀念逐漸普及，議員昨要求市府在幼兒園男童小便斗隔間加門及設門鎖，維護男童隱私與身體自主權，「孩子無論男女都需...

新北汐止智慧里賞花巷 家戶營造後花園百花盛開

在汐止區智慧里的康誥坑溪右岸，這幾年在里長還有居民一起努力下，不斷的植栽綠美化，住戶們更是當成後花園，種花花草草做園藝規劃，打造成智慧里賞花巷，一年四季，沿途走過去都有上百種的的花可以看，有各式各樣的蘭花、孤挺花以及香草植物，成了智慧里的後花園。

松菸文創倉庫展世壯運 虛擬實境體驗賽事

2025雙北世壯運倒數8天開幕，世壯運執委會今天公布松山文創園區倉庫的博覽會，包含賽事項目的虛擬實境體驗、智慧醫療展區，...

北市「線上觀光」出現上身赤裸阿伯 直播影像傳向世界

台北市疫情時比照國際大城市，陸續設6處「台北觀光即時影像」議員秦慧珠指出，設置時稱「只要一鍵上網，即可觀賞到令人屏息的北...

侯友宜英文名怎翻？ 本尊認證「Monkey Friendship」

新北市長侯友宜今天到議會專案報告世壯運，民進黨議員張維倩針對選手英文譯名被錯譯成「King Next Day」質詢，詢問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。