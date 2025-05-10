保護隱私 新北議員促幼兒園男廁加門

隨著性別友善觀念逐漸普及，議員昨要求市府在幼兒園男童小便斗隔間加門及設門鎖，維護男童隱私與身體自主權，「孩子無論男女都需要保護」。教育局回應，教育部校園性別友善廁所及宿舍設置指引尚未涵蓋幼兒園，「待中央指示」。

民間團體「不會教小孩行動聯盟」日前辦新北市性別友善議員聚會，提供的調查資料顯示，現行多數幼兒園小便斗均無隔間設計，使用者容易在如廁時暴露隱私。

不小盟指出，性平教育強調「身體界線」與「自主權」，但從幼兒園到公共設施，男生小便斗普遍缺乏遮蔽，與性平理念背道而馳；相較女廁馬桶皆有獨立隔間，形成性別待遇上的落差。

他們提出具體措施建議，包含要求教育局全面檢視幼兒園廁所設計，落實法規中「小便斗應有隔間」的規範；另建議環保局在性別友善廁所標章檢核中，增加小便斗隔間內設置垃圾桶、衛生紙、酒精等清潔設備。

舉例來說，預計改建的林家花園性別友善廁所，即可率先納入「有門小便斗」設計，作為全台首創亮點；市府部分性別友善廁所也有相同設計。

許姓家長表示，兩性平權應從孩子小的時候做起，支持男廁也加裝隔板保護學童隱私。林姓幼兒說，現不可以讓別人亂摸自己，老師說男生女生都不行。

市議員黃淑君表示，不論性別，孩子應該在尊重隱私的空間中成長。新北推動性別友善設施已有初步成果，若能進一步思考小便斗加門的可行性，有助於深化教育與設施的結合。她網路票選調查，有近500人投票，79%支持小便斗要有門。

教育局表示，教育部校園性別友善廁所及宿舍設置指引，新北市國中小與高中職於主要教學或活動區域，需設置至少1 座性別友善元素的廁所，指引暫未涵蓋幼兒園，是否自幼兒園起設置友善廁所待中央一致性規定。

現行幼兒園及分班基本設施設備標準規定，小便斗須設遮蔽隔板，隔板高度不逾120 公分，且不得裝鎖。