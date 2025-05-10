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回響／北捷狀況頻傳 北市允全面檢視

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷近期傳出異常狀況，北市議員詹為元認為應該要做整體檢修，維護乘客乘車安全。本報資料照片
北捷近期傳出異常狀況，北市議員詹為元認為應該要做整體檢修，維護乘客乘車安全。本報資料照片

台北捷運近日異常狀況頻傳，影響民眾通勤，國民黨北市議員李明賢呼籲市府、北捷要全面檢查列車，別陷入「故障常態化、道歉形式化」的惡性循環。台北市長蔣萬安允諾，會全面檢視系統，希望別再發生。

蔣萬安昨赴議會專案報告並備詢，李明賢表示，英國獨立智庫肯定台北市捷運，然而北捷近期列車異常頻傳，除了7日上班尖峰時間，列車異常導致乘客卡在車廂10多分鐘。他調閱近5年數據，文湖線五分鐘以上的延誤件事達20件、5分鐘以下的延誤更多達95件，總計115件，換算平均每年23件。

李明賢指115件中，有66次是列車出現異常，此外諸多民眾投訴等案，質疑北捷數據可能被美化。他引述本報日前新聞評論所寫北捷陷入「故障常態化、道歉形式化」的惡性循環。

台北捷運工程局長鄭德發表示，依北捷五年的數據來看，五分鐘以上的延誤案件從民國111年最多的5件，到113年減少到2件。五分鐘以下的延誤案件從109年的29件，減少到113年8件，可見異常率逐年下降。

鄭德發說，車門等列車異常多是獨立單一事件，但也不代表不用檢討，未來會和北捷隨時來檢討、檢查，目前判斷是個案問題；不過無論是否為單一事件等，都希望不要發生，特別是尖峰時段和無人駕駛會全面檢視。

台北捷運

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