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松菸文創倉庫展世壯運 虛擬實境體驗賽事

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
世壯運執委會公布松山文創園區倉庫內的博覽會。記者邱書昱／攝影
世壯運執委會公布松山文創園區倉庫內的博覽會。記者邱書昱／攝影

2025雙北世壯運倒數8天開幕，世壯運執委會今天公布松山文創園區倉庫的博覽會，包含賽事項目的虛擬實境體驗、智慧醫療展區，以及吉祥物壯寶的房間開箱，邀請民眾身歷其境賽事。

世壯運執行委員會介紹，2.5萬名參賽者可以到松山文創園區2號倉庫報到及領取禮包，同時4、5號倉庫設有賽會博覽會，展示35項運動賽事介紹、AR或VR的虛擬實境體驗。

委員會說，5號倉庫則是賽會吉祥物「壯寶」的房間，以及智慧醫療展區，包含數位中醫診脈、舌診服務，搭配心臟健康分析系統等體驗，讓體檢變得簡單，博覽會從10日中午12點開展到6月1日。

策展人張漢寧補充，展區也展示了1985年第一屆加拿大多倫多的世壯運，以及官方文件與實體文物，帶領民眾認識這項賽事，也見證成長的軌跡。

虛擬實境結合運動賽事。記者邱書昱／攝影
虛擬實境結合運動賽事。記者邱書昱／攝影
民眾也能體驗帕拉選手投籃體驗。記者邱書昱／攝影
民眾也能體驗帕拉選手投籃體驗。記者邱書昱／攝影

吉祥物 房間 文創

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