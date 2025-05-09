新北汐止忠孝網球場下雨天濕滑 要加強止滑功能

在高速公路橋下的汐止區忠孝網球場，共有兩座球場，在第一座鋪面更新完成後，因為有球友反應，另一座的鋪面時間一久，下雨天容易濕滑，打球不安全，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求加強止滑功能。

新北市議員白珮茹提到，忠孝網球場已經很多年了，其中在第二座的鋪面希望能夠再加強止滑的部分，因為有時候雨天的時候有水比較潮濕，有球友就在反應下雨天就會比較滑，所以在第一球場更新後，在另一座球場做止滑材質，讓大家打球更安全。因為球場己經好幾年了，網球又是比較高速的運動，如果鋪面不好的話，容易造成受傷，所以會同了汐止區公所經建課現場會勘，能夠儘快改善完畢，讓大家打球更安全。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，公所已經完成第一座網球場的改善，後續就第二座的部分，會再做一些改善，包括PU會重新上，並且加強止滑功能，讓民眾在使用上會更加的舒適。