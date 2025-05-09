新北汐止智慧里賞花巷 家戶營造後花園百花盛開

在汐止區智慧里的康誥坑溪右岸，這幾年在里長還有居民一起努力下，不斷的植栽綠美化，住戶們更是當成後花園，種花花草草做園藝規劃，打造成智慧里賞花巷，一年四季，沿途走過去都有上百種的的花可以看，有各式各樣的蘭花、孤挺花以及香草植物，成了智慧里的後花園。

智慧里長黃智明表示，當初這個地方是很髒亂，後來是因為做智慧橋的時候，就在防汛道沿路做了花台，在里辦公處推動綠美化後，沿線的居民對於花草的培植也產生了興趣，結果看到鄰居種的不錯，其他人也想種，一傳十、十傳百，造就了這條賞花巷，尤其春天到了百花齊放，開完茶花，接著孤挺花開始盛開，不但是居民的後花園，包括很多外地人都會來造訪賞花巷。

沿途每一家都認養門前的一小段，開始做園藝規劃，有些就像這樣漸漸的整個後陽台拓展到步道沿線，都是大大小小的盆栽，還有像這一段是阿福家，他則是和隔壁鄰居連線，阿福跟阿樹兩間相鄰的住戶，打造了福樹花園，種了一些稀有的樹種或是花。

這一條成了智慧里的賞花巷，一年四季都有花可以欣賞，最近有孤挺花、蘭花盛開，其中孤挺花有許多品種，有單瓣、重瓣，顏色也分好多種，因為，對這裡有認同感，居民們私下都會自己買些花花草草來增加賞花巷的亮點，其中也有些是少見的植物，像是孤挺花就種下了荷蘭品種的，而這一家營造的是秘密花園，有花、有魚，還擺了休閒座椅，不但成了鄰居們歇歇腳看花的地方，也成了打卡景點。

黃智明說，主要還是歸功於住戶能夠認養自己門前的植栽，造景、培養，有些還自己花錢買花，自己營造出自己的天地，值得一提的是，利用自己種植的花花草草，里辦公處也研發製作成天然保養品，像是一、二月時，天香茶花盛開，將花收集起來，萃取後再加上其他香草植物，做了天香茶花乳液、美白化妝水。

整條賞花巷看過去賞心悅目，有茶花、竹葉蘭、鶴頂蘭等等，直走到底在靠近基隆河岸旁，沿途不但有彩繪美化，還有一處生態池，不但有蛙類棲息，還有鳶尾花等等，夏天到了百花盛開，在汐科火車站對面的賞花巷，里長黃智明也熱情邀請大家來走走賞花遊。