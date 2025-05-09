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新北淡海輕軌藍海線二期 先期工程發包縮短工期

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海二期先期統包工程發包，能有效縮短淡海輕軌第二期施工約1年的時間。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海二期先期統包工程發包，能有效縮短淡海輕軌第二期施工約1年的時間。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌藍海線第二期改走河岸方案，為了更完善淡水地區整體捷運路網，新北市政府捷運工程局先行啟動「淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程」，並且已順利發包，接續下半年開工，預期能提早解決未來主體工程施工障礙，有效縮短約1年的捷運施工時間。

此外，淡海輕軌第二期修正計畫已於今年4月21日再度提報行政院審議，期望中央能儘速核定，讓主體工程能順利興建。

新北捷運局表示，已經決標的淡海二期先期統包工程，主要內容為中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及二期路網軌道鋪設等工程，能提早排除捷運主體工程施工的障礙，避免再次施工影響淡江大橋通車後車流，有效縮短淡海輕軌第二期施工約1年的時間。

新北捷運工程局補充，淡海輕軌二期原本規劃行經老街，因地方民意歧見，新北市府接手後多次與地方溝通，2020年獲得共識改採河岸方案，歷時3年半8次提報交通部修正計畫，終於審查通過，接續送行政院審議，目前已第3次提報，盼中央審議能更順遂並儘速核定，讓淡海輕軌第二期能順利興建，並順利在行政院核定後5年完工。

新北捷運 淡海輕軌

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