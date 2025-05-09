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新北三芝日照中心溫馨過節 花店選花創作母親節花束

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
身障服務使用者學習花卉挑選與包裝，再自行創作花束來表達對媽媽的感謝。 圖／紅樹林有線電視提供
身障服務使用者學習花卉挑選與包裝，再自行創作花束來表達對媽媽的感謝。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區社區式日間照顧服務中心在新北市社會局的支持下，規劃了一場母親節特別活動，帶著身障服務對象前往三芝在地花店，見習母親節花束的配色與包裝技巧，並且也挑選花卉回到據點要創作富含滿滿敬愛的花束送給媽媽，同時也在這場活動中增進他們的自信心與社交能力。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁說，母親節即將到來，感謝社會局支持中心規劃的一場母親節特別活動，這次帶著身障服務使用者到在地花店，認識各式各樣的花卉，並且在花藝師親切的接待下，學習花束的挑選與包裝技巧，也了解在母親節可以透過康乃馨傳遞對媽媽的愛與感謝。

這場活動看似簡單，卻不簡單，經過行前規劃討論路線安排，讓身障服務使用者練習社區行走抵達了花香四溢的花店，並且在與花藝師的學習互動中，增進身障服務對象的自信心與社交能力，隨後大家挑選自己喜歡的花卉，準備回到據點自己創作花束送給媽媽。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁表示，三芝區社區式日間照顧服務中心期待透過這樣的活動，讓身障服務對象感受到社區的支持與關懷，更增進他們的社交能力，也要透過活動讓參加者享受到創作的樂趣，並讓他們在母親節這個特別的日子中，表達對母親與照顧者的愛與感謝。

母親節 身障

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