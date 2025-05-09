北市「線上觀光」出現上身赤裸阿伯 直播影像傳向世界

台北市疫情時比照國際大城市，陸續設6處「台北觀光即時影像」議員秦慧珠指出，設置時稱「只要一鍵上網，即可觀賞到令人屏息的北市美景」但她發現部分景點定位點在馬路、高架橋、排水溝、工地，甚至在劍潭山微風平台上曾有一名上身赤裸阿伯入鏡，直播影像傳向全世界。觀傳局指出，畫面角度，將再精進改善。

受疫情影響，國際觀光模式改變，北市觀傳局繼紐約、倫敦、東京等國際大城市提供觀光即時影像服務後，也在民國110年6月30日推出「象山看台北-4K即時影像」，更在111年增加大稻埕碼頭、碧山巖、大佳河濱公園、劍潭山微風平台，113年增加貓空指南宮五處景點即時影像。

秦慧珠下午在議會質詢指出，市府建置台北觀光即時影像費用，含租用花費213萬9千元，維護費130萬8千元，總計344萬7千元，預估未來每年，市府局處還需花費10萬元維護費用，她看了影像「遠觀比近看美、夜晚比白天美」更質疑這6處觀光即時影像能吸引觀光客？尤其自動移動鏡頭的即時影像，部分景點定位點在馬路、高架橋、排水溝，甚至工地，令人不解。

秦慧珠說，台北觀光即時影像部分鏡頭對準休憩平台，遊客常無預期入鏡，完全暴露在直播鏡頭前，劍潭山微風平台上就曾有上身赤裸阿伯的直播影像，是否有有侵犯遊客隱私疑慮，甚至有可能出現兒少不宜的畫面？另外，號稱4K高畫質，但部分影像模糊，尤其碧山巖的美麗夜景，非常模糊。

秦慧珠指出，實際計算6處景點線上總觀看人數，白天92人，夜晚114人，她質疑宣傳不佳，執行成效差，無法透過「線上觀光」帶來療癒的視野，還可能讓看過觀光即時影像的遊客對北市觀光卻步，造成負面，觀傳局應該改進。

北市觀傳局長余祥表示，「台北觀光即時影像」是各大電視播報氣象引用來源，日本NHK電視台也來申請授權，針對畫面角度，將再精進改善。

觀傳局也指出，北市也精選台北夜晚、夕陽、煙火等美景剪輯縮時影片，向世界呈現台北之美。至今累積已達1639萬瀏覽人次，其中境外瀏覽比率達四分之一。

例如113年大稻埕夏日節3場煙火線上瀏覽人次共有7.7萬；跨年煙火除晚會網路直播平台播出，另即時影像同時在線人數最高達1.6萬人，當日即時影像總累積線上瀏覽人次共5.3萬人。