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三峽北111線道路土石崩落 工務局：已恢復通車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市三峽區北111線道2.5至3公里處8日上午發生土石崩落情形，新北市政府養工處第一時間獲報立即派員前往處理，工務局長馮兆麟一早趕赴現場勘查，指示務必以最短時間搶通修復，於8日中午恢復雙向通車。

工務局表示，受到近日地震與豪大雨影響，三峽區的北111線道2.5公里至3公里處，8日清晨發現有大量土石坍方，落石及土方傾斜佔據整個車道，甚至損毀一旁的護欄。區道111線道是三峽區添福里居民通往插角及三峽的主要道路，養工處接到通報後，隨即出動人員與機具全力搶修。

養工處說明，因現場有大量落石與土方佔用車道，砸毀護欄，導致雙向車道（往插角方向及三峽方向）全面無法通行，經過搶修團隊多小時作業，清除坍方土石，損壞護欄已加設臨時防護措施，路面也完成初步整理，原訂下午2時完成搶修，提前於中午搶通恢復雙向通行，車輛行經時請放慢速度小心行駛。

聚傳媒

落石 車道

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