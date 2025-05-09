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「和美山碧潭擺渡＋賞螢」 5/9浪漫啟航

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市微笑山線全新推出「和美山碧潭擺渡＋賞螢」自然生態活動，5月9日在新店區和美山盛大登場！活動結合碧潭水域獨特風光與和美山步道生態之美，首辦「擺渡＋賞螢」體驗，讓民眾乘船擺渡新店溪，深入螢火蟲保育區，沉浸於星光般的螢火蟲奇景，感受自然生態的絕美魅力。

觀旅局表示，此次活動首度結合碧潭水域特色，遊客可搭乘傳統人力擺渡船，悠遊於靜謐水面，隨著臺灣自然科技學會專業解說員走進螢火蟲保育區，近距離欣賞生態奇觀，體驗獨特的和美山夜間山水戶外學堂。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「碧潭擺渡＋賞螢」是全臺首創的生態旅遊體驗，遊客可體驗全台唯一歷史悠久人力擺渡-新店渡口，感受數百年來往返新店與灣潭的獨特文化。夜晚伴隨點點螢光，是親近自然的最佳時刻。

 

聚傳媒

碧潭 賞螢

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