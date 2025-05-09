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歡慶母親節 北市運動中心、泳池5/11免費使用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

為歡慶母親節，臺北市10座運動中心、各公園游泳池於5月11日推出媽咪免費使用健身房、游泳池優惠，「U-Sport臺北樂運動」也加碼送50U幣同慶。

體育局表示，為感謝所有辛苦的媽媽，於5月11日母親節當天，至大同、中山、松山、大安、萬華、北投、士林、內湖、信義、文山等10座運動中心（中正及南港整修中）及青年、大湖、玉泉、三民、榮星公園游泳池，均可享健身房、游泳池入場免費；大同運動中心另推出專屬私人教練課程、女性專班的折扣優惠；內湖運動中心則於本週末規劃親子黏土手作、甜點烘焙等體驗課程；信義運動中心消費滿額贈「薰衣草香氛背部舒壓課程」體驗券及私教課優惠方案。

「U-Sport臺北樂運動」同慶母親節，凡臺北市民當天至合作公民營場館即可獲加碼送50U幣，且今年的U-Sport計畫推出不限時間空間限制的「U-Walk」計步集點外，與教育局樂齡學習中心合作推出的「集U趣」也已正式開跑，凡是中心學員報名運動相關課程，每次上課均可獲5U幣，打造「活到老、動到老、賺到老」的首都樂齡新生活。

聚傳媒

母親節 游泳池 運動

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