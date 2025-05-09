侯友宜英文名怎翻？ 本尊認證「Monkey Friendship」

新北市長侯友宜今天到議會專案報告世壯運，民進黨議員張維倩針對選手英文譯名被錯譯成「King Next Day」質詢，詢問侯友宜難道是翻成「Monkey Friend One」？侯友宜說，可以叫我「Monkey Friendship」。

張維倩今天上場質詢，先問侯友宜台語好不好，侯友宜自信回應「不會輸你，我們都是嘉義人」。

張維倩說，市長知道「輸贏」是什麼意思？侯友宜說，輸贏在不同語境有不同意義，如果很生氣，就是要跟你拼了。

張維倩拿出市府與板橋車站連通道的世壯運宣傳海報，上頭寫了「來輸贏」，擔心民眾會誤解；侯友宜強調，這是用年輕人的口吻，吸引大家看到這些廣告，沒有負面的意思。

張維倩也詢問有選手在網路分享，自己的英文王某某名牌被錯譯成「King Next Day」，那這樣侯友宜可不可以叫「Monkey Friend One」？