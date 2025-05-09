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侯友宜世壯運專案報告 綠批場地沒好連贈品都出包

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣表示，發給選手的紀念品中，水壺居然出現瑕疵品。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣表示，發給選手的紀念品中，水壺居然出現瑕疵品。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天赴新北市議會專案報告雙北世壯運籌備情形，綠營議員質疑，新北市官網難以連結，甚至發給選手的紀念水壺出現瑕疵品，還有樹林紅土網球場仍凹凸不平。侯友宜表示，目前全力做好前置工作，會在賽事開始前符合安全使用規定。

民進黨團總召廖宜琨指出，這次世壯運對雙北甚至是台灣都是非常重要的賽事，但大家目光都在台北，新北相對有點弱，連世壯運官網也難以從新北任何地方連結；侯友宜回應，網站有個別拉出來，並透過互聯網互相連動。

市議員山田摩衣則拿出發給每位選手的包包指出，發給選手的紀念品中，水壺居然出現瑕疵品，出現重複印刷情形，另外板橋第一體育場新整修跑道很美，但彩虹看台卻是斑駁不堪。

侯友宜表示，他拿到的水壺沒有問題，會再請體育局了解品管問題，第一運動場目前跑道比賽完全沒有問題，彩虹看台會在第二期工程修繕。

市議員石一佑則說，看了市長報告書面資料，卻看不到針對地震、停電等危機處理作業流程；侯友宜解釋，所有項目都有展開演練，書面資料是要簡明表達相關整備情形，議員想要更多附件資料，可以再行提供。

市議員黃淑君則說，相關比賽場地採自由入場，像是三對三鬥牛等決賽，都辦在市民廣場、國民運動中心，能否容納所有人？侯友宜表示，比賽場地分散，人流也會分散，也都會視比賽情形調整。

市議員戴瑋姍則說，樹林紅土網球場地面高低不平，還有積水等問題，被說是最爛網球場地，比賽長者非常多，萬一受傷怎麼辦？侯友宜說，這是市府主動了解、找到問題，會在12日之前完成修繕，確保安全使用，另外也有相關保險可以協助。

市議員李宇翔則說，市府推出套裝好玩卡遊程，他舉其中台北101＋九份＋朱銘美術館行程，原價只要1300元，官網卻說原價是1500元，疑似有詐騙嫌疑。侯友宜表示，相關細相要去了解，體育局長洪玉玲則說，服務一定超過這些價格。

國民黨團書記長王威元說，從剛剛市長專案報告，可以知道這次賽事報名人數是史上第二，還有許多國際友人到訪，連台北市議會都肯定新北做得比台北市好，近日台灣氛圍對立嚴重，希望市府把握最後幾天籌備，為社會帶來更多活力與正能量。

新北市長侯友宜今天赴議會專案報告世壯運，國民黨團肯定市府。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會專案報告世壯運，國民黨團肯定市府。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會專案報告世壯運，民進黨團點出許多缺失。記者葉德正／攝影
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侯友宜 議員

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