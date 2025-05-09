納粹說影響世壯運？ 侯友宜：政治別影響賽事

新北市長侯友宜今天到新北市議會專案報告世壯運，綠營議員憂心，國民黨主席朱立倫的納粹說引發德國、荷蘭等國家議論，擔憂會影響這些國家選手來台意願。侯友宜表示，歷史事件的傷痛與教訓要永遠記得，新北市全力歡迎所有選手，希望賽事順利，國內外政治不要影響賽事。

侯友宜今天到議會專案報告雙北世壯運籌備情形，目前共計有107國、2萬950人報名，參賽總人次4.8萬，是歷屆第二，包括運動名將高國輝、周思齊、陳詩園等，還有王陽明、蕭煌奇藝人參與。

另外雙北也邀請47個姐妹城市，光新北就有21個姐妹城市代表前來。

民進黨市議員卓冠廷質詢指出，目前報名已經截止，國內選手有1.9萬，國際選手只有6000多人，跟當初希望的1比1差很多。

卓冠廷說，台灣這幾天登上國際版面，是因為國民黨主席朱立倫的希特勒一說，引發各國撻伐，有可能影響這些國家選手來台參加意願，詢問侯友宜看法。

侯友宜說，我們是主辦城市，會用雙手歡迎國際友人，台灣人很熱情，希望不要影響到國際賽事，歷史事件的傷痛教與訓要永遠記得，國內外政治不要影響賽事。

市議員顏蔚慈則拿出多國國旗，詢問是否可以帶這些旗幟標語進去，侯友宜表示，符合規定都可以。

顏蔚慈拿出中華民國國旗詢問，侯友宜表示「當然可以」；顏再問如果市長比賽得獎可以帶上台嗎？侯表示，頒獎要按照國際總會規定。

顏再拿「台灣獨立」旗幟，侯友宜表示，政治意識表與他們會柔性勸導，像是大罷免等都會勸導。

市議員戴瑋姍也問，帶著納粹標章會不會驅離？侯友宜表示，大罷免等政治議題、標誌、標語都會按照SOP柔性勸導。